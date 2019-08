BBVA tira de un directivo de la casa para presidir DCN tras el cese de Antonio Béjar

Ya hay nuevo presidente de DCN. La compañía ha elegido nuevo máximo directivo a Álvaro Aresti, un ejecutivo de la casa, tras el cese de Antonio Béjar hace unas semanas. La firma encargada de Madrid Nuevo Norte -antigua Operación Chamartín- se refuerza así tras la aprobación definitiva del proyecto por el Ayuntamiento de la capital el pasado día 29 de julio.

Según ha comunicado la propia DCN, Aresti con cuenta con una trayectoria profesional de más de tres décadas en BBVA, donde hasta mayo de 2019 era responsable de Global Client Coverage & Corporate Finance, en el área de banca mayorista, Corporate & Investment Banking (CIB). Con anterioridad, había pasado por cargos como el de Director de Banca de Empresas y Corporaciones.

El nuevo presidente de DCN es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título ‘Certified European Financial Analyst’ por IEAF (European Federation of Financial Analysts). Además, según su currículum, habría cursado el Programa de Dirección General (PDG) para BBVA en IESE Business School.

El gran proyecto de Madrid Nuevo Norte que creará 10.500 nuevas viviendas (el 20% de ellas con algún tipo de protección) y un centro de negocios con más de un millón de metros cuadrados de oficinas de última generación, junto a una renovada estación de Chamartín refuerza así su cúpula directiva tras la salida de Antonio Béjar.

El anterior presidente de la entidad fue cesado hace solo unas semanas tras conocerse la petición de la Fiscalía Anticorrupción de interponerle una fianza de 500.000 euros tras su segunda declaración en la Audiencia Nacional acerca de los diversos encargos que hizo BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Con posterioridad a su salida de DCN, la Fiscalía retiró la solicitud y el juez mantuvo su situación de libertad.

El proyecto de Madrid Nuevo Norte llevaba 'paralizado' más de 25 años tras llevarse a cabo varias modificaciones, algunas de ellas completas, de la nueva urbanización del norte de Madrid. Finalmente, el pasado día 29 de julio recibió la luz verde definitiva del consistorio de la capital -ahora en manos de José Luis Martínez-Almeida- que cerraba de una vez por todas los trámites y daba paso a la puesta en marcha de las obras.

En cambio, aún falta dar un paso más. La Comunidad de Madrid tiene que dar el visto bueno definitivo, algo que para DCN es "solamente un trámite" y que consideran más que hecho. Además, y según confirmaban a este medio hace unas semanas, en caso de que el Gobierno regional no se pronuncie al respecto en un plazo de cuatro meses desde la remisión del proyecto a este órgano, cuentan con un as bajo la manga, el silencio administrativo positivo. Es decir, si en ese plazo no se pronunciasen el proyecto se aprobaría definitivamente.