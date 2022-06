Orange aprieta en la batalla comercial y abre la TV de pago a clientes de Jazztel

Hasta ahora, la televisión de pago estaba reservada para los paquetes (y marcas) más premium de las operadoras de telecomunicaciones. Pero las compañías buscan rebajar la barrera de entrada para incrementar la fidelidad de los clientes con paquetes más asequibles y potenciar la penetración de estos contenidos. Orange ha dado el paso y aprieta en esta batalla comercial en España: plantea una oferta económica de TV para sus clientes de Jazztel, la marca de ‘gama media’ de su portfolio. La contratación será opcional.

La propuesta, ya disponible para los clientes, trata de diferenciarse de la oferta de televisión de pago de Orange para evitar una temida canibalización en un momento de fuerte guerra de precios y un giro hacia el ‘low cost’. Se ofrecerá como una OTT (la emisión será como un streaming) y tendrá contenidos más limitados que los de su ‘hermano mayor’. Ese riesgo de canibalización se antoja algo menor en su caso porque de los 690.000 abonados que hoy por hoy tiene en su TV de pago, la gran mayoría tienen contratado el fútbol como contenido más 'premium'. Esto hace que el riesgo de hacer una bajada hacia Jazztel con precios económicos sea más limitado.

No cuenta, por tanto, con Netflix, Amazon y demás, pero sí con AMC+, el servicio de streaming del gigante estadounidense que desembarcó a Orange en primicia en mayo. En concreto son 60 canales y más de 10.000 contenidos bajo demanda. Será sólo para clientes de Jazztel y se diferencia, por tanto, del planteamiento de Telefónica con Movistar Plus Lite, que se ofrece a cualquier usuario. El objetivo de la teleco francesa es incrementar la penetración de la televisión de pago, que ha ido perdiendo adeptos en España frente al crecimiento de los gigantes del streaming y al incremento de las ofertas de más bajo coste. En el caso de los galos, la base se ha reducido hasta los 695.000, un 1% menos.

Las propuestas de ‘gama media’ dentro del mercado no habían optado hasta ahora por ofrecer a sus clientes una televisión de pago ‘ad hoc’. O2, segunda marca de Telefónica, no la ofrece, aunque sí que existen numerosos clientes que complementan la oferta con Movistar Plus Lite. Yoigo, la marca de gama media de Grupo Másmóvil, ha decidido aliarse con AgileTV, un agregador de contenidos y de plataformas.

Como avanzó La Información, la batalla por el ‘low cost’ ha reducido de manera importante el número de paquetes ‘premium’ de televisión de pago en las telecos hasta niveles de 2017. Son 660.000 contratos menos que los que había a principios del año 2021 en la resaca de la pandemia global del coronavirus. Ahora, las compañías buscan proteger este 'arma' en sus ofertas comerciales. Y el paso que da ahora Orange va en esa dirección.

En paralelo a este lanzamiento, Orange continúa con las negociaciones con el gigante del streaming Dazn para la compra de los derechos de retransmisión para el 45% de los partidos, en manos de la plataforma. Las conversaciones se han alargado durante las últimas semanas. Aún no se ha hecho pública ninguna decisión. El grupo galo se guarda el as de ofrecer sólo los partidos en manos de Telefónica en la licitación regulada (el 55% del total) y animar a sus clientes a darse de alta en la oferta de los británicos.