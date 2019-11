Orange aterriza su banco en España y remunerará un 1% el ahorro de su cliente

Orange lanza definitivamente su servicio de banca en España. La operadora pone en marcha su entidad solo para clientes. Ofrecerá una remuneración del 1% para la cuenta de ahorro y una tarjeta de débito gratuita. La compañía francesa tiene previsión de perder dinero con esta iniciativa, que está disponible desde hoy, durante los primeros años. Promete rentabilidad de esta división antes de 2024.

La operadora ha puesto en marcha un paquete básico de servicios de banca para su base de 20 millones de clientes en España. La cuenta corriente será gratuita (sin comisiones) al igual que las transferencias. La de ahorro estará remunerada en un 1%, en plena 'tormenta' por la posibilidad de que las entidades tradicionales cobren comisiones por esos depósitos. El límite: 20.000 euros. También ofrecerá créditos al consumo con "tipos atractivos" -la compañía no ofrece una horquilla de esos tipos- y un tope de 10.000 euros.

Esa remuneración del 1% es llamativa en el momento actual, con tipos de interés a la baja y con algunas entidades estudiando la posibilidad, incluso, de cobrar los depósitos. ¿Cómo se financia? "Nuestra estructura de costes es radicalmente distinta a otros bancos y nuestra estructura de balance también", ha apuntado el responsable de Orange Bank, Narciso Rodríguez.

Rodríguez ha abundado más en esta propuesta de remuneración insistiendo en que "si quieres captar a los clientes, tienes que decidir tu tipo de apuesta y donde pones la oferta". Y ha advertido: no se trata de una promoción, sino de una oferta que será permanente.

Sobre su tarjeta de débito, la compañía pagará el coste de la comisión de las tres primeras retiradas de efectivo en el mes. A partir de la cuarta, deberá pagar el propio cliente. Ha llegado a un acuerdo con Automatic Cash, que tiene una red de 1.700 cajeros (es la antigua red desplaza del Banco Popular). El objetivo es incrementar esos pactos y llegar a otros con diferentes proveedores.

Más servicio

El objetivo es ir incrementando la cartera de servicios no sólo a los clientes actuales de Orange (no de las marcas secundarias) -recibirán 30 euros de descuento en la apertura- sino también a los que no lo son. En el horizonte se encuentran, por ejemplo, la concesión de hipotecas, la domiciliación de los pagos o la gestión de fondos de inversión, según ha apuntado Rodríguez.

La compañía espera alcanzar un millón de clientes (uno de cada veinte de los que hoy tiene en España) en la próxima década. Con esta estructura de costes -cuenta con una plantilla en España de menos de un centenar de empleados- esperan ser rentables antes del año 2024.

Ante su planteamiento 100% digital, la operadora cree que su principal competencia será la de bancos de este segmento como WiZink o ING, aunque progresivamente quiere 'pelearse' contra las entidades tradicionales del mercado español. El objetivo es que buena parte de su base de clientes sean también clientes de Orange, mientras que menos del 20% sean 'libres' (abrirán su servicio a esos 'no clientes' en los próximos meses).