Orange España repartió su nuevo bonus entre el equipo directivo el pasado año 2020. La operadora de telecomunicaciones disparó casi un 70% la cantidad entregada en el plan de incentivos aprobado por la anterior cúpula dirigida por el anterior CEO, Laurent Paillassot, respecto al último que se había desembolsado en 2017. En total, recibieron algo más de 13 millones de euros, que ya estaban reservados en sus cuentas. Además el antiguo monopolio galo provisionó otros 5 millones ‘extra’ para abordar el resto de fases del paquete retributivo y al nuevo que se acaba de aprobar.

Orange puso en marcha en el año 2017, un año después de la llegada de Paillassot, un nuevo plan de incentivos para ciertos directivos de la compañía. Ese mismo ejercicio ya se liquidó el anterior con el abono de 8,2 millones de euros. No lo hizo la empresa, sino una entidad de seguros a la que se externalizó la gestión. El nuevo programa iba a ser trienal, como el anterior, aunque finalmente se amplió hasta 2021. Durante los años siguientes fueron reservándose varias cantidades en sus cuentas. Finalmente, tal y como queda reflejado en el informe anual de la filial cabecera Orange Espagne, en el año 2020, especialmente marcado por el coronavirus, se abordó el pago de 13,8 millones.

La plantilla de esta filial, que es la principal pero que no hace las veces de holding normal pues no consolida las cuentas del resto de sociedades con las que el grupo francés opera en España, estaba conformada por algo más de 3.150 trabajadores. El bonus se repartió, como en ocasiones anteriores, a "ciertas personas clave", pero no se especifica el número total de beneficiarios. La cifra de trabajadores incorporados a la categoría de alta dirección superaba el medio centenar.

Los criterios para el reparto se basan, lógicamente, en el rendimiento de la compañía en España. En el informe anual de la filial sólo se hace mención que está vinculado al cumplimiento de “determinados objetivos, principalmente financieros y comerciales” para el periodo comprendido entre el año 2017 y el 2021. No hace mención a cuáles son y cómo se plantea el peso de cada uno de esos parámetros. Hay que recordar que durante los primeros años de ese periodo, Orange recuperó la ‘medalla de plata’ en el mercado de las telecomunicaciones en España en términos de ingresos al superar a Vodafone. Aunque ya en 2019 empezaron a sufrir por la guerra de tarifas e iniciaron una senda de reducción de ingresos (y de ganancias) en España que se alargó durante ese mismo año 2020, especialmente marcado por el coronavirus, y este inicio de 2021.

Esa reducción del negocio desembocó en la salida de Paillassot (cuya indemnización se incluyó en los 2,9 millones de euros desembolsados para salidas de directivos) precisamente a mediados del año pasado y el cambio por Jean-François Fallacher. Éste último aterrizó desde la filial polaca con el objetivo de tratar de frenar la 'sangría' de ingresos y ajustar. En un primer momento descartó el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en aquel 2020. Meses después, en mayo de 2021, puso sobre la mesa un despido colectivo para 480 empleados. Después de diversas reuniones, y ante la presión de los sindicatos con fuertes movilizaciones y una huelga, la última propuesta de la empresa es una reducción de la afección a 415.

Este incentivo a los directivos va al margen del bono social que la compañía viene entregando anualmente a la plantilla. Desde principios de la década pasada, esta paga extraordinaria se desembolsaba de manera lineal entre todo el equipo basado en unos objetivos económicos y operativos colectivos para todo el grupo en España. Entre el 3% y el 8% del salario bruto anual fue otorgado durante años. En febrero de 2020, la dirección liderada entonces por Paillassot apostó por vincularlo exclusivamente al rendimiento particular de cada empleado, lo que despertó duras críticas entre los representantes sindicales.

Tras este bonus 2017-2021 ya cobrado, al menos en parte, está en marcha uno nuevo con una estructura prácticamente calcada. Los objetivos económicos y financieros planteados por el grupo son "similares" y tienen un periodo que se alarga hasta el ejercicio 2024. Tanto para los pagos que quedan del primero como los del segundo, la empresa ha dotado una primera provisión de 5,2 millones de euros.

Las cifras de la filial

El año 2020 fue especialmente complicado para la compañía en el lado del negocio. Y la razón hay que encontrarla en la fuerte competencia en el sector en España y, sobre todo, en el crecimiento exponencial del segmento 'low cost'. La cifra neta de negocios de todo el grupo se situó en los 4.471 millones de euros, lo que suponía una caída del 6,5% respecto al ejercicio anterior. El resultado bruto (Ebitda) rozó los 1.100 millones de euros, "debido a la evolución de ingresos en determinados segmentos de negocio como a la contención de costes comerciales que compensan el derivado de la compra de contenidos televisivos (fútbol)". El propio Fallacher admitía que no volverían al crecimiento en ventas, al menos, hasta principios de 2022.

Uno de los intentos para diversificar el negocio y tratar de incrementar el negocio más allá de la venta de conectividad 'tradicional' en España fue, junto al banco, la filial X by Orange; es decir, la división de servicios tecnológicos para empresas. No obtuvo buenos resultados y finalmente decidieron cerrar las puertas. Este proceso ha obligado a apuntarse unas pérdidas de casi 20 millones de euros. Estas cifras contribuyeron, junto con la caída de los ingresos, a recortar de manera importante los beneficios netos de la principal filial Orange Espagne hasta los 21 millones de euros frente a los 255 millones de un año antes.