Orange: "No vemos ninguna esperanza de consolidación de telecos en España"

La guerra de precios continúa en el sector de las telecos, aunque haya ciertas treguas temporales. La competitividad va en aumento y ya hay cifras que lo atestiguan: Orange ve sus ingresos estancados durante el primer trimestre. Pese a ello, el consejero delegado del segundo operador en España, Laurent Paillassot, lo tiene claro: "No tenemos ninguna esperanza de tener algo de consolidación en España o en otros países en Europa, al menos por el momento".

Durante los tres primeros meses del año, Orange ha visto afectadas sus cuentas por la guerra de precios. Sus ingresos totales apenas han crecido un 0,4%, marcado por el estancamiento de los ingresos minoristas y el desplome de los procedentes de equipamientos (principalmente la venta de dispositivos móviles). Para contextualizar, este mismo trimestre del año pasado crecieron más de un 4%.

"El mercado es cada vez más competitivo y el trimestre ha tenido bastante promoción", ha explicado Paillassot. No sólo en el segmento más 'low cost', sino también en la convergencia. "Nosotros no queremos competir con volúmenes y con valor; no nos parece razonable", ha lamentado el directivo.

En este contexto, las voces sobre una posible consolidación no han dejado de aumentar. Incluso, se especuló con el posible interés de Orange por comprar Euskaltel. Sin embargo, desde la operadora francesa no ven una ventana de oportunidad por la regulación. "No vemos ninguna esperanza de tener algo de consolidación en España o en otros países de Europa, por el momento", ha explicado Paillassot.

Desde la operadora entienden que, pese a esta guerra de precios y la fuerte competencia en el sector, el regulador europeo y, también, el español no están abriendo la puerta a una posible consolidación para la reducción del número de competidores.

La guerra de precios... ¿continuará?

Con una posible ola de fusiones en el sector aparcada, desde Orange lamentan la guerra de precios que ha marcado los resultados de los últimos trimestres. "Ha habido una tendencia bastante fuerte de crecimiento del segmento low cost; pero nosotros queremos poner el foco con el crecimiento en valor... no queremos competir en volumen", admite el directivo.

Uno de los datos más relevantes, que ha marcado los resultados de este primer trimestre, tiene que ver con la venta de móviles. Los ingresos se han desplomado un 17% (155 millones de euros). Y este comportamiento ha sido, incluso, mejor que el del resto del mercado español. ¿La razón? El reposicionamiento de las grandes marcas, con móviles de muy alta gama (por encima de los 1.000 euros) que han acarreado la compra de dispositivos más económicos.

La tendencia va a continuar a la baja. Pero desde Orange entienden que este es un segmento importante de su negocio. Hoy, según sus datos, controlan casi la mitad del mercado de venta de móviles entre las operadoras de telecomunicaciones. "Nuestra apuesta sigue estando ahí", advierten.