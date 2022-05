Orange y Vodafone perfilan su artillería de nuevas tarifas en plena pelea low cost

Se acerca el verano y las grandes operadoras de telecomunicaciones en España preparan la ‘artillería’ para el nuevo curso escolar y la temporada 2022-2023 de fútbol en un momento muy delicado para el sector. Telefónica le da los últimos retoques al que será el sustituto de su oferta convergente Fusión, con un mayor protagonismo de los servicios vinculados como las alarmas, la salud digital o los seguros. El objetivo último es presentarlo en las próximas semanas. Orange y Vodafone también perfilan la reconfiguración de sus paquetes para presentarlos en los dos próximos meses, pero con una salvedad: no se plantean incluirlos como ‘obligatorios’ en los nuevos paquetes.

En los últimos años, con un estancamiento del negocio de la conectividad -por una guerra de precios y por una mayor maduración del mercado-, las operadoras han tratado de extender sus tentáculos para convertirse en un agregador de servicios. En su momento lo hicieron con los dispositivos electrónicos. Primero con los ‘smartphones’ y luego con ventas de otros como pequeños electrodomésticos conectados o, incluso, patinetes. Después abrieron el foco con servicios añadidos en el hogar, que iban desde la financiación con préstamos personales a la seguridad con alarmas, la energía o los seguros.

Movistar ya está moviendo ficha en esta estrategia. Prepara una reorganización de todos los paquetes para incluir en estos los servicios que ha ido sumando en los últimos años, con la novedad de los videojuegos (con una alianza con Microsoft). Hoy por hoy se deben contratar de manera independiente todos estos productos, pero la intención es integrarlos más en la oferta convergente. Como apuntó La Información, el equipo de Emilio Gayo en Telefónica España cuenta con varias opciones de tarifas sobre la mesa -además de varios nombres nuevos entre los que prácticamente se descarta 'Familia'- y la decisión final aún no se ha adoptado. Lo que sí que se ha aprobado es el cierre de Tuenti y la colocación de O2 como única marca ‘low cost’ del portfolio.

Vodafone también está trabajando a pleno rendimiento en su equipo residencial para llevar a cabo esta reconfiguración de tarifas de cara al nuevo curso. La idea es incorporar algunos servicios vinculados más, además de los dispositivos que hoy ofrecen en su catálogo. Uno de ellos es el de la energía. Hace unos meses crearon una filial precisamente para la distribución y comercialización de electricidad. El objetivo sería seguir los pasos de otras operadoras como la propia Másmóvil, que ya ofrece este servicio a través de Yoigo (después de la compra de la comercializadora Lucera). Pero lo que queda claro es que no van a ‘paquetizarlos’ por obligación en las tarifas convergentes, pero sí les darían más visibilidad.

Los británicos entienden que existe una oportunidad para crecer como tercer operador, en caso de que finalmente se lleve a cabo la operación de fusión de Másmóvil y Orange. Y para crecer en este mercado está la opción de diversificar, pero también la de ser mucho más agresivo comercialmente. Y así lo ha sido en las últimas semanas. Primero con su marca principal, donde ha llegado a poner sobre la mesa descuentos de hasta el 50% durante un año, que no se veían formalmente desde la guerra del fútbol de hace más de tres años. Y después con ajustes en la oferta de su enseña de ‘bajo coste’, Lowi. Queda por ver si en la configuración de estos nuevos precios es más agresiva y, sobre todo, si deciden incluir a Dazn con su oferta de streaming de fútbol (con el 45% de los partidos de LaLiga) y otros deportes.

Orange también está ahora analizando la situación para poner sobre la mesa una nueva oferta de paquetes de cara a la nueva temporada. Y pese a que ellos han presentado algunos servicios añadidos, su foco sigue siendo la conectividad. El responsable de Residencial de la compañía en España, Diego Martínez, aseguró en la última presentación de resultados que para ellos el empaquetamiento de servicios pasaba por cuatro patas: móvil, fibra, televisión y equipamiento para los clientes (móviles o repetidores de Wifi). “Todo lo demás va siempre como opciones para nuestros clientes: pueden disfrutar del banco de un seguro móvil”, aseguraba.

La inflación elevada de estos primeros meses del año es el 'elefante en la habitación' para esta reconfiguración de las tarifas de las telecos españolas

La operadora francesa asegura que ha reducido la agresividad comercial que sí que se vivió hace un año. El consejero delegado, Jean François Fallacher, llegó a finales de 2020 con la intención de frenar la pérdida de clientes del grupo. Sin embargo, en los últimos meses ha tratado de levantar algo más el pie del acelerador. Los descuentos que se ofrecen no son especialmente duros (hoy los paquetes convergentes con TV tienen rebajas del 25% durante cuatro meses). El propio Fallacher dijo a los analistas hace unos días que habían sido especialmente “disciplinados” en esas ofertas lo que había permitido una cierta estabilización en los ingresos por cliente (Arpu) en los productos de fibra y móvil.

En todos los ‘cuarteles generales’ de las operadoras hay una palabra que se ha convertido en una obsesión: la inflación. Existe un creciente temor entre las cúpulas directivas por el mantenimiento de una subida de precios importante durante este año. Y eso podría trastocar lógicamente la configuración de estas nuevas tarifas. El propio consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, advirtió en una entrevista reciente con Bloomberg que analizarían una estrategia de ‘Más (servicios) por más (dinero)’ para hacer frente a estas circunstancias. Por su parte, Orange también se lo plantea. “Estamos haciendo todo lo posible para contrarrestar esto en nuestras cuentas, pero el peso y el impacto es muy fuerte”, apuntó Fallacher en la última presentación de resultados. Por eso se plantean subida en caso de que los niveles se mantengan en el tiempo.

La diferencia del mercado español respecto a otros como el británico es que los servicios de telecomunicaciones no están referenciados por ley a la inflación. Por tanto, no existe la obligación de incorporarlos en la factura. Y en un escenario de ‘hipercompetencia’ no va a ser sencilla esa extrapolación. Sobre todo cuando siguen existiendo operadores pequeños y muchos más agresivos en la gama de ‘bajo coste’ que están dispuestos a asumir el golpe sin subir tarifas. Y el ejemplo más claro es el de Digi, cuyo consejero delegado fue claro en la última presentación de resultados: no hay previstos incrementos en España. Aún queda un año para que se sustancie la fusión de Orange y Másmóvil. Las calculadoras en las grandes operadoras siguen a pleno rendimiento.