Los organizadores del Mobile piden más participación de compañías españolas

El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, ve necesario que aumente la participación de visitantes españoles en la próxima edición del Mobile World Congress para "relanzar" el evento, por lo que pedirá un esfuerzo en esta línea al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno. El directivo estadounidense se encuentra precisamente este jueves en Barcelona para hacerle llegar esta petición al presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, algo que tiene previsto hacer también más adelante con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con representantes del Gobierno.

En una entrevista en TV3, Hoffman ha asegurado que sería conveniente que el número de participantes procedentes de toda España pase de los 28.000 de otras ediciones a unas 35.000 en el Mobile que se desarrollará del 28 de junio al 1 de julio, lo que supondría más de la mitad de los 50.000 visitantes que esperan. "Me gustaría ver a unos 35.000 personas de toda España. Queremos el apoyo local, ver cómo la comunidad local relanza el Mobile", ha apuntado Hoffamn, que cree que existe margen para incrementar la participación española en la gran feria de la tecnología móvil.

El principal ejecutivo de la patronal organizadora del Mobile se ha mostrado convencido del "futuro brillante" que le espera al evento, a partir ya de la edición híbrida que se celebrará este año y pese al goteo de bajas de grandes compañías que se han ido registrando como las de Nokia, Sony, Cisco, Microsoft o Google. En este sentido, ha insistido en que la celebración del certamen no está en duda y que las fechas "son inamovibles". "Sólo las autoridades podrían pararlo. De no ser así, tiraremos adelante, no lo pospondremos", ha dicho.

Hoffman ha asegurado no saber aún cuántas empresas asistirán con seguridad de manera presencial al Mobile y ha señalado que "respetaremos" todas las decisiones que se tomen por parte de firmas del sector que puedan optar a última hora por apearse del evento.