Pablo Isla, en su última cita con Inditex: "No me voy a retirar, evidentemente"

"No me voy a retirar, evidentemente". Con estas palabras, el todavía presidente ejecutivo de Inditex, Pablo Isla, ha querido dejar claro que cuenta con un próximo proyecto profesional entre manos, aunque no ha desvelado todavía su destino. Ante las preguntas de los periodistas sobre sus planes tras la salida del gigante textil el próximo 31 de marzo, el ejecutivo madrileño ha insistido en que sigue centrado en la transición al frente de la compañía con el nombramiento de Marta Ortega como presidenta.

La versión oficial de Inditex y del ejecutivo sigue intacta. "La salida del Sr. Isla culmina un proceso de relevo generacional preparado desde hace tiempo e impulsado de mutuo acuerdo por él y el fundador, principal accionista y consejero de la sociedad, Amancio Ortega, de manera que la sucesión en la presidencia se produzca de manera ordenada y planificada", según señala la empresa en su informe anual de gobierno corporativo.

"Estoy muy centrado en la transición. Han sido meses muy intensos y muy bonitos en el plano personal, de muchísima compenetración", ha asegurado Isla ante los periodistas en Arteixo durante la presentación de los resultados anuales de la compañía. También ha querido poner en valor que se está tratando de un proceso “muy natural”.

Sobre Marta Ortega, que ocupara la presidente no ejecutiva de Inditex, ha destacado que “lleva 15 años en la empresa, la conoce perfectamente y tiene muchísimo criterio”. En cuanto a Óscar García Macéiras, consejero delegado y quien asume las riendas ejecutivas del grupo, Isla ha enfatizado que se trata de un directivo “impresionante”, al igual que el resto de los equipos del grupo. "Al mirar los resultados de 2021 te das cuenta de la fortaleza de la compañía y de sus equipos", ha subrayado.

Cláusula de 'no competencia' por dos años

Isla percibió una retribución total de 12,44 millones de euros en el último ejercicio al frente de la firma del Ibex 35, de acuerdo con el informe anual de retribuciones que la textil ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Isla recibió 9,98 millones de euros como retribución en metálico y 2,45 millones de euros como instrumentos financieros consolidados.

En lo que respecta al pago por su salida del grupo, la cantidad total se desglosa en dos importes: 19,74 millones de euros por la contraprestación de su obligación de no competencia post-contractual, siempre que la novación del contrato sea aprobada por la junta general de accionistas. A esta cantidad se suman otros 3,25 millones en concepto de indemnización al rescindirse la relación contractual, un importe bruto que equivale a una anualidad de su retribución fija establecida para el ejercicio en curso. Esta cantidad se abonará a lo largo de los quince días siguientes a la fecha de extinción de su contrato, es decir, entre el 1 y el 15 de abril.