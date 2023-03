PagoNxt liderará los ingresos por comisiones del nuevo plan de Santander

El Investors Day de Banco Santander ha sido toda una declaración de intenciones. A diferencia de los anteriores, las guías que ha dado la entidad no se han centrado en países, sino en regiones y, sobre todo, ha puesto el foco en los cuatro negocios globales en torno a los que girará la nueva estrategia del banco que preside Ana Botín: SCIB (Santander Corporate and Investment Banking), Santander Auto, Santander Wealth Management and Insurance y, especialmente, PagoNxt, la gran apuesta de la presidenta de la entidad, y que aspira a estar entre las diez plataformas de pagos más importantes a nivel mundial.

Había mucha expectación sobre que tendría la plataforma para la guía para los próximos tres años. Para empezar, PagoNxt tendrá un papel vital en los ingresos por comisiones que espera la entidad. En concreto, el banco calcula que los cargos experimentarán un crecimiento de entre el 8-9% anual, pero con una composición muy diferente a la de años pasados. Según el director financiero del banco, José García Cantera, se producirá un vuelco con respecto a 2022. Así, las comisiones de la banca minorista pasarán de representar el 59% del total al 48%, y las comisiones provenientes de los negocios globales, como PagoNxt o Auto, coparán el 52%, frente al 41% anterior.

Es más, estas cuatro divisiones globales aportarán en 2025 más del 40% de los ingresos de la entidad y el 50% de los ingresos por comisiones. Aunque esto no supondrá que el banco deje de lado su actividad tradicional. Botín ha dejado claro que permitirá a la entidad reducir su peso, siendo menos sensible a los ciclos económicos, es decir, será menos influida a la subida de tipos, pero también a las bajadas, que llegarán cuando la inflación se contenga. Y los números de 2022 parece indicar que el banco va por buen camino, puesto que en 2022 estas cuatro grandes áreas de negocio contribuyeron a los ingresos aportando un 30% y al beneficio un 50%.

Principales palancas de crecimiento

Durante la presentación de su nueva hoja de ruta, Santander ha reiterado que tiene como objetivo convertir a PagoNxt como líder mundial en pagos y para ello la plataforma se apoya en distintos segmentos, que van desde ofrecer soluciones de pagos a comercios físicos y electrónicos, aprovechando el alza del e-commerce, que ya estaba, pero que la pandemia vino a reafirmarlo; fomentar para las empresas los pagos de comercio internacional y procesar los pagos directos de cuenta a cuenta para grandes clientes y conectividad instantánea a sistemas de pagos en múltiples geografías. Esto ya permitió que el año pasado los ingresos de la división crecieran un 72%, aunque sigue en números rojos, ya que presentó unas pérdidas de 215 millones, aún así es una caída del 10% respecto a 2021.

Algo que el mercado ha puesto en valor, especialmente después de que este lunes Banco Sabadell vendiera el 80% de su plataforma Paycomet a Nexi por 280 millones de euros, pero que se podría ampliar hasta los 350 millones de euros si se incorpora el 20% restante, cantidad que según fuentes del sector está en la parte alta de la valoración. De hecho, en el pasado se llegó a hablar de que este negocio del Santander podría acabar cotizando en bolsa (que se podría abordar con Grisi como CEO).

Entre los planes de la entidad destaca el lanzamiento de una plataforma global de pagos de tarjeta para el negocio de PagoNxt. Para su división de SCIB el banco tiene previsto estrenar nuevos productos y ampliar su grado de penetración a nivel global, mientras que para el área de Wealth Management también se ha marcado como objetivo crecer globalmente. En el apartado de Auto Santander, promover su desarrollo en las principales áreas.