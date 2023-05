Palladium Hotel Group expande su plan de RSC con proyectos en América y Europa

Palladium Hotel Group ha presentado una nueva identidad para agrupar todos sus proyectos en materia de responsabilidad social corporativa (RSC). Bajo el nombre de Palladium Cares, el grupo hotelero ha planteado una estrategia global e integral con la que busca potenciar su posicionamiento "como agente de cambio positivo en la sociedad de la que todos formamos parte". Para ello, ha establecido tres ejes de acción con un importante carácter social.

En primer lugar se sitúa la vertical de responsabilidad social interna ("Our people") con la que tratará de desarrollar acciones para mejorar la vida de los 13.000 empleados de la compañía. Este eje ha comenzado ya su desarrollo, mediante la elaboración de una consulta masiva a los empleados de la que han surgido 98 iniciativas dedicadas a mejorar su experiencia.

Entre ellas se encuentran propuestas de ocio y tiempo libre, bienestar, alojamiento y transporte de personal. Además, se han creado gabinetes de RSC en cada hotel compuestos por directivos y empleados que se reúnen periódicamente con el departamento corporativo para realizar análisis e implementar nuevos avances.

A su lado, la visión externa ("Our community") permitirá poner en marcha dos grandes proyectos de responsabilidad social en Europa y América que aspiran a impactar positivamente y de forma real en las comunidades locales. El proyecto americano consiste en crear centros de capacitación profesional con el apoyo de entidades públicas locales, en busca de oportunidades de formación profesional y educación para facilitar el acceso al mercado laboral de sus participantes. La iniciativa, de momento, se extiende a Brasil, México y Jamaica, con vistas a implementarse en los destinos donde Palladium Hotel Group tiene presencia.

En Europa han puesto en marcha el proyecto “4 causes to take action”, que se desarrollará en cuatro fases a lo largo del año y estará centrado en cuatro causas concretas: la infancia, la desigualdad, el planeta y el cuidado del mayor. Este proyecto se articulará entorno a un catálogo de oportunidades de colaboración entre cada uno de los hoteles que el grupo opera en Europa y ONG locales seleccionadas para el proyecto.

Por último, incorpora medidas de responsabilidad medioambiental bajo la vertical "Our planet", ya consolidadas previamente, como las que ya se llevaban a cabo en materia de reducción de plásticos, uso sostenible de recursos naturales, reducción y correcta gestión de residuos o la protección de la biodiversidad. A este respecto, los nuevos planes de la compañía contemplan la puesta en marcha de un Centro de Producción Agrícola en Brasil, que ofrece cursos de educación ambiental, meliponicultura,cuidado del planeta y optimización de la producción.

También en Jamaica han desarrollado un santuario marino ("Fish Santuary"), un espacio protegido formado por arrecifes de coral, praderas marinas y humedales de manglares, que protegen la fuente de alimento, los lugares de anidamiento y la vida marina; con el fin de concienciar a los pescadores en materia de sostenibilidad y preservación del ecosistema.

La cadena hotelera busca así "consolidar el compromiso histórico de la compañía en materia de RSC, dando continuidad a los proyectos ya existentes, reforzándolos e impulsando otros nuevos", según defendió Jesús Sobrino, CEO del grupo, en la presentación celebrada ayer martes. "Nos enfocamos, en primer lugar, en nuestro equipo interno, para continuar impactando positivamente y, en paralelo, en nuestras comunidades y el entorno. Reconocemos en la labor social un elemento que cultiva y fortalece nuestro espíritu y la vinculación con nuestros colaboradores”, señaló.