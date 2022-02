Pallete no ve necesario que Telefónica entre en el baile de fusiones de Europa

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha descartado este jueves tras la presentación de resultados de la compañía en 2021 que la matriz del grupo vaya a ser partícipe en alguna fusión a nivel europeo. "No sentimos ninguna necesidad de combinarnos para generar más valor", ha afirmado Álvarez-Pallete, quien ha subrayado que la compañía está en un momento más fuerte que hace cinco años. El directivo, no obstante, ha asegurado que la firma facilitará cualquier consolidación en España y ha remarcado que "no tiene sentido que haya más operadores que en China -donde hay tres-". "Simplemente, no somos competitivos", se ha lamentado respecto al alto número de operadores en Europa, y ha recordado que Telefónica en España tiene "restringida" la capacidad de acción por su posición dominante.

Álvarez Pallete ha subrayado que cree que hay "algo incorrecto" en la política de competencia y considera que la definición de los mercados que se hace es errónea, ya que no tiene en cuenta el papel por ejemplo de las plataformas de 'streaming'. Asimismo, ha recordado que para que las redes soporten tecnolgías como el metaverso harán falta grandes inversiones que los operadores tienen que estar en disposición de asumir. Telefónica ganó 8.137 millones de euros en 2021, lo que supone multiplicar por cinco sus beneficios del año anterior gracias a los extraordinarios conseguidos en la venta de torres de telecomunicaciones de Telxius y la fusión de su filial británica.

El ejercicio ha estado marcado también por la reducción de deuda aparejado a estas operaciones. La compañía ha cerrado el ejercicio con 26.000 millones de euros de deuda neta, casi un tercio menos que el año pasado. Álvarez-Pallete ha asegurado que la firma tiene aún "trabajo que hacer" a la hora de reducir su ratio de deuda frente al resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda).

El grupo se blinda de posibles subidas de tipos

En ese sentido, la directora financiera de la firma, Laura Abasolo, ha asegurado que Telefónica está "muy bien protegida" ante una posible subida de tipos de interés, ya que el 88% de su deuda se encuentra a tipos fijos y con vencimientos alargados. Con ello, ha señalado que el impacto por cada subida de 100 puntos básicos sería de 30 millones de euros, una cifra relativamente menor en comparación con el gasto financiero de Telefónica. Ambos han insistido en que mantener un buen 'rating' de inversión es una de las prioridades del grupo y la sólida posición de liquidez de la compañía. Asimismo, Abasolo ha sido cauta al evaluar cómo puede evolucionar el escenario macroeconómico ante la situación en Ucrania y ha señalado que Telefónica espera que la inflación vaya bajando a medida que avanza el año.

La compañía de telecomunicaciones ha cerrado un 2021 atípico repleto de extraordinarios, en el que recortó casi un 9% sus ingresos durante todo el ejercicio tras los cambios en el perímetro y los cambios de divisa. Por su parte, los beneficios se dispararon quintuplicándose debido precisamente a lo recibido por la fusión en Reino Unido con Virgin Media y la venta de torres de telefonía de Telxius a American Tower, que compensaron los 1.500 millones de euros de provisión del plan de prejubilaciones (PSI) en España. Esas transacciones permitieron rebajar la deuda neta financiera hasta los 26.000 millones. Esto ha llevado a que la empresa vuelva al dividendo en efectivo, después de un tiempo con un 'scrip' que combinaba efectivo con acciones.