Pallete reivindica el pago por la red de las tech: “Necesitamos colaboración”

Arranca el Mobile World Congress (MWC) y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha vuelto a exigir que las tecnológicas pasen por caja para financiar las redes en las que las operadoras han invertido decenas de miles de millones de euros en los últimos años. En su discurso, muy centrado en el pacto de las grandes operadoras para hacer accesible su red para rentabilizarla, el ejecutivo español ha vuelto a insistir en la necesidad de establecer la cuota para cuya puesta en marcha se ha iniciado en la Comisión Europea una consulta pública. Pero lo ha hecho con un tono mucho más conciliador que el que ha ido manteniendo en las últimas semanas. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha ejercido de pacificador pero defendiendo la necesidad de cambiar la regulación actual de las telecos, una de las grandes reivindicaciones del sector.

“Recuerden estas palabras: fair share. Vivimos en una era que necesita colaboración”, ha defendido el ejecutivo durante la inauguración. En el marco de esa colaboración ha incluido ese pago por la financiación de las redes de telecomunicaciones que se irán desplegando en los próximos años. "Necesitamos un mundo más balanceado; este nuevo mundo necesita colaboración por lo que se necesita que todo el mundo contribuya con una parte justa del esfuerzo", ha apostillado.

“El esfuerzo hasta ahora ha sido gigantesco”, ha reiterado. No es la primera vez que hace esta reivindicación, pues también lo hizo la pasada semana en el marco de la presentación de resultados anuales de la compañía. En ese momento defendió que más del 60% del tráfico que se genera en las redes desplegadas por las operadoras es generado principalmente por un puñado de compañías tecnológicas, como Netflix, HBO o Google.

La presidenta de Orange, Chrystel Heydemann, también ha defendido este pago por parte de las empresas tecnológicas. La ejecutiva francesa ha insistido en que no se trata de una medida que haga saltar por los aires la neutralidad de la red, ni de una nueva tasa fiscal. Insiste en que es una "contribución justa" por parte de todos los actores para no tener que recurrir a la financiación pública para la construcción y mantenimiento de las redes.

Ambos meten más presión en pleno arranque de la consulta pública de la Comisión Europea sobre ese pago por uso de la red de las compañías con servicios digitales. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien se ha consolidado como el gran aliado de las operadoras de telecomunicaciones en esta batalla por el pago de las redes, ha participado en la inauguración. Lo ha hecho justo antes de mantener encuentros con los primeros espadas de las telecos (Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica, Orange, Telecom Italia) y también con uno de los grandes nombres señalados en esta batalla: el co-CEO de Netflix, Greg Peters.

Álvarez-Pallete defiende el peso que van a tener las operadoras de telecomunicaciones en el futuro: "Sin telecos no hay futuro digital"

Breton ha querido reducir un poco la presión en este momento: "Parece una elección binaria entre quienes proporcionan redes hoy y quienes las alimentan con el tráfico y así no es como yo veo las cosas". El comisario no sólo ha circunscrito el debate a la necesidad de encontrar un modelo de financiación para las "enormes" inversiones necesarias. "No se trata de si un interés creado debe prevalecer sobre otro. Se trata de lograr el gran salto de conectividad que tenemos por delante", ha apostillado.

No se ha quedado ahí y también ha puesto sobre la mesa uno de los grandes debates en el sector: la regulación actual. Él, un ex consejero delegado de France Telecom y muy cercano a las tesis de las telecos, ha argumentado que hoy el mercado se basa en unos marcos regulatorios "que se concibieron sobre la base de tecnologías heredadas, apoyándonos en líneas de cobre y obligando a los titulares a abrir sus redes".

"Lo que está en juego hoy es muy diferente", ha apuntado. Plantea que es necesario un nuevo debate sobre dos asuntos muy relevantes. Por un lado, los posibles obstáculos existentes para las fusiones de operadoras entre los diferentes países. Y por el otro la necesidad de tener un mercado de espectro radioeléctrico integrado. "Son dos problemas que actualmente frenan nuestro potencial colectivo en comparación con otros continentes", ha concluido.

El nuevo 'enchufe común'

Más allá del posicionamiento sobre la exigencia a las grandes tecnológicas para pagar, Álvarez-Pallete ha destacado la relevancia de la iniciativa sectorial a nivel mundial para dar acceso a los datos de las redes y rentabilizarlas con una estructura tecnológica común. “Este proyecto creará un nuevo mundo de oportunidades para la industria. Será un catalizador para que todos esos servicios avanzados desarrollen su potencial y alcancen una masa crítica. Y generará opciones y aportará valor a los consumidores”, ha resaltado el ejecutivo español.

El presidente de la operadora ha situado el lanzamiento de este proyecto dentro del "tsunami de innovación". "Estamos a las puertas de un nuevo cambio de era impulsado por la intersección de las capacidades de telecomunicaciones, la computación, la inteligencia artificial y la web 3", ha defendido.

Esta combinación de tecnologías ofrecerán servicios y soluciones para sectores como la automatización de la industria, el coche autónomo o la gestión de emergencias. Álvarez-Pallete ha vuelto a reivindicar que estos servicios implicarán el "reto definitivo" para las redes de telecomunicaciones. Esto le ha llevado a sacar pecho sobre el peso futuro de estas compañías. "Sin telecos no hay futuro digital", ha apuntado.