Paradores paga un 33% más a las 'kellys' que subcontrata que a las de su plantilla

Paradores de Turismo paga una nómina mensual hasta un 33% más elevada a las camareras de piso a sueldo de la empresa contratista que refuerza el servicio de limpieza de habitaciones en sus establecimientos que a las trabajadoras que tiene en nómina y forman parte de la plantilla de la empresa estatal, según ha denunciado y acreditado documentalmente el sindicato CSIF. Esta brecha salarial, que según el sindicato se reproduce en mayor o menor medida en todos los establecimientos para los que se ha contratado este servicio de refuerzo con la empresa Samsic Iberia, se deriva de las diferentes condiciones salariales que ofrece el convenio de Paradores -rubricado el pasado mes de diciembre tras nueve años de espera- respecto a las que recogen los convenios territoriales del sector, que guiaron la oferta de la contratista.

La diferencia resulta más significativa en los territorios donde las condiciones del convenio del sector son mejores, como la Comunidad de Madrid. Según el caso documentado por el sindicato CSIF, que ilustra esta información, la nómina mensual de una camarera de piso que trabaja a media jornada (cuatro horas) en el Parador de Alcalá de Henares a sueldo de Samsic Iberia se sitúa en términos netos en 882,29 euros, mientras que una empleada de Paradores percibe por las mismas horas de trabajo un neto de 661,21 euros, 220 euros menos al mes.

Para el sindicato CSIF esta brecha implica una "brutal discriminación hacia las camareras de piso de Paradores" que están cobrando una nómina mensual inferior que la de las trabajadoras subcontratadas por la empresa por realizar el mismo trabajo y durante las mismas horas, lo que en opinión del sindicato supone un "reconocimiento de la excesiva precariedad de sus propias trabajadoras".

Samsic renovó por 2,8 millones de euros el contrato del servicio integral de limpieza externa de los hoteles de Paradores de Turismo el pasado 11 de marzo, en el que se incluían nuevos servicios y que fijaba sensibles incrementos en la tarifa por habitación limpiada que en el caso del Parador de Alcalá de Henares se elevó de 5,80 euros a 10,20 euros.

Paradores niega que haya discriminación

Paradores de Turismo niega que exista tal discriminación. Argumenta que la suma anual del salario más las pagas extraordinarias que perciben las camareras de piso de la empresa no sólo no es inferior a la de las trabajadoras de la subcontrata sino que incluso se sitúa levemente por encima: 9.474 euros al año, frente a los 9.363 euros anuales que percibirían las camareras de piso a sueldo de Samsic Iberia.

Sin embargo, la cuenta de Paradores omite, y así lo reconoce la empresa, el efecto del plus de transporte anual de hasta 1.799 euros, que el convenio sectorial de la Comunidad de Madrid reconoce vivan donde vivan a todos los trabajadores amparados por el mismo -entre las que se encuentran las camareras de piso de Samsic Iberia-, que se consolida en el salario y que en el caso del convenio de Paradores sólo se reconoce a los empleados que viven en un municipio distinto al del establecimiento.

Fuentes de Paradores argumentan que las cuatro camareras de piso 'de plantilla' que trabajan en el establecimiento de Alcalá de Henares viven en la localidad, que no tienen derecho por tanto al plus de transporte de la empresa y que es exclusivamente esa circunstancia la que explica la diferencia salarial que se aprecia en las nóminas 'denunciadas' por CSIF.

Subrayan también que si alguna de las camareras de piso 'de plantilla' viviera en Madrid percibiría un plus anual de 800 euros y la diferencia salarial sería mucho menor, y que si, por cualquier cosa, alguna de las actuales empleadas trasladara su domicilio a Parla ese plus subiría hasta los 2.000 euros y su nómina anual se situaría por encima de la que perciben sus compañeras de Samsic. A día de hoy ése no es el caso.

Sí lo ha hecho el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, que según fuentes del sindicato remitió una carta hace unas semanas al presidente de Paradores, Óscar López, para ponerle al tanto de la situación y pedirle explicaciones sobre una serie de asuntos, como por qué hay establecimientos que tienen externalizado el servicio de limpieza y otros no o por qué no se ha puesto solución a esta situación de aparente discriminación de las trabajadores de Paradores respecto a las subcontratadas a través de servicios externalizados.

CSIF ha exigido también a Óscar López que equipare las condiciones del convenio colectivo de Paradores de Turismo de España con las que se establecen en el convenio de sector de la Comunidad de Madrid.

Las camareras de piso afectadas del Parador de Alcalá de Henares han denunciado esta situación ante el equipo gestor del establecimiento, "sin que se nos haya aportado solución alguna", según el testimonio de una de las trabajadoras del hotel. También han elevado el asunto al Comité Intercentros, formado por representantes de UGT y CCOO, sin que éste haya siquiera contestado a sus demandas.

Una situación singular

La situación creada en el Parador de Alcalá de Henares en particular y en algunos otros establecimientos de la red de hoteles singulares propiedad del Estado a propósito de la subcontratación del refuerzo del servicio de limpieza de habitaciones es como poco llamativa. La problemática social y laboral de las camareras de piso irrumpió en el foco de la opinión público a raíz, precisamente, de prácticas literalmente opuestas a las que CSIF ha denunciado en Paradores.

Mientras en Paradores son las trabajadoras de plantilla las que denuncian unas condiciones laborales peores que las de las trabajadoras subcontratadas, en el sector privado el fenómeno era justo el opuesto: cadenas hoteleras que contrataban los servicios de empresas para ejecutar el servicio de limpieza de habitaciones por un precio mucho más barato a costa de las condiciones laborales de las trabajadoras.

Mientras dentro de esa espiral de precariedad el servicio de limpieza se pagaba a un rango de entre 2,50 y 3 euros por habitación, el contrato que se ha adjudicado Samsic en Paradores establece tarifas de entre 6,45 euros (Parador de La Granja) y 10,54 euros (Parador de Ronda) por habitación. En el de Alcalá de Henares la habitación se paga a 10,54 euros.