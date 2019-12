Pasapalabra: cómo Antena 3 le arrebató 'El Rosco' a Telecinco en dos meses

'El Rosco' de Pasapalabra ya está en Antena 3. Tras trece años emitiéndose en la cadena rival, Telecinco, el concurso que ha acompañado a millones de españoles antes del telediario regresa a Atresmedia. Lo hace tras una intensa negociación, en la que ha habido terceros actores y en la que varios aspectos han sido decisivos para que ITV Global Entertainment se decante por el grupo que dirige Silvio González. Se pone así fin a 3.292 entregas en Mediaset.

Han sido algo más de dos meses de intensas reuniones y llamadas, según relatan a La Información fuentes cercanas al proceso. Todo arrancó a primeros de octubre, cuando el Tribunal Supremo condenó a Mediaset. A partir de ese día, la compañía dirigida por Paolo Vasile se vio obligada a cesar las emisiones de uno de sus formatos estrella. Se inició entonces una negociación "dura" entre la productora británica y el grupo matriz de Telecinco.

Sobre la mesa estaba la posibilidad de que Telecinco volviera a emitir 'Pasapalabra'. Es más, para ITV era la opción más rentable. Pero la compañía con sede en Londres negoció fuerte, explican las mismas fuentes. Intentó que se incluyera un acuerdo de volumen y que Mediaset se comprometiera a adquirir otros formatos de la librería que estaban disponibles. Fue demasiado. La desconfianza mutua era latente tras enfrentarse en los tribunales. Y todo se truncó. Ahora ambas partes siguen hablando del importe que el grupo español debe abonar a ITV por los beneficios de Pasapalabra durante los últimos años. A día de hoy no hay acuerdo.

Mientras Pasapalabra camina en solitario. La producción del nuevo concurso que todavía no tiene presentador va a arrancar de forma inminente. La cúpula de Atresmedia lo decidirá en breve. Comenzará sus emisiones a la vuelta de las Navidades, poniendo así la guinda a una negociación que tampoco ha sido fácil para los directivos de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

Entre medias se metió RTVE. Las mismas fuentes afirman que Rosa María Mateo y su equipo pujaron fuerte por llevarse Pasapalabra a la cadena pública. Llegó a haber conversaciones con el equipo de Ilaria Dallatana, responsable de ITV en nuestro país. Podría haber sido un buen colofón a su etapa como administradora única interina, ya que ella misma ha declarado que dimitirá cuando haya Gobierno. Pero no fue posible.

'El Rosco' llega a Antena 3 y en la decisión ha primado la relación fluida que mantienen productora y grupo televisivo. Efectivamente, ITV Studios mantiene contactos frecuentes con el grupo español a través de Talpa Media, la factoría de 'La Voz'. El 'talent' musical llegó, precisamente, este año a Antena 3 procedente de Telecinco tras una negociación que también fue dura. Las fuentes consultadas definen la relación entre ambas partes como "fantástica". Aclaran también que Antena 3 solo negoció la compra del formato cuando ITV lo sacó al mercado y, por tanto, comprobó que se encontraba "libre".

Arranca así el nuevo 'Pasapalabra', que tendrá muchos cambios pero que seguirá conservando la prueba final. Antena 3 prepara una configuración de su parrilla. Si finalmente se sigue emitiendo en el horario que tenía en Telecinco el gran beneficiado será, sin duda, el informativo de Vicente Vallés. La cadena de San Sebastián de los Reyes deberá reubicar, eso sí, uno de sus otros dos concursos: Boom y Ahora Caigo.

El contrato de Pasapalabra inicial, los cinco faxes y el litigio

12 de junio de 2009. Ese día Telecinco y la productora ITV Global Entertainment firmaron el contrato millonario para la renovación de 'Pasapalabra' para las siguientes tres temporadas, hasta 2012. El concurso llevaba emitiéndose desde 2006 y Paolo Vasile quiso amarrarlo. Es el famoso 'acuerdo maldito'. En ese contrato de apenas cuatro páginas se especificaba que ITV pasaba a ser coproductor del programa en lugar de simple licenciatario del concurso, como era desde que se emitía en Telecinco. Esta es una de las circunstancias más importantes del 'culebrón'. Vasile se hacía así con la exclusividad de uno de los programas más rentables de la televisión. A cambio del concurso, ITV 'colocó' a Telecinco un paquete de producción extra: vendió a la cadena más de 400 horas anuales de su catálogo y la primera opción sobre su librería para producir dos pilotos al año. El compromiso se elevó a unos 15 millones de euros.

En ese momento, Ángel Baviano, el histórico productor de Pasapalabra en la compañía BobaBoca (que era la factoría que había producido el concurso en Antena 3 y luego en Telecinco) creó una nueva compañía, Xanela Producciones, y se convirtió, de común acuerdo entre Telecinco e ITV, en productor exclusivo del concurso. "Created by Andrew O'Connor, Rebecca Thornhill and Mark Maxwell Smit. Produced by TELECINCO in association with ITV Studios Global Entertainment". Este es el mensaje que comenzó a figurar a partir de ese momento en los créditos finales.

'El Rosco' y el efecto cita en el espectador

Pasapalabra ha sido desde el año 2009 un programa imprescindible para miles y miles de familias españolas. Congregarse delante del televisor, encender Telecinco y ver la prueba de 'El Rosco' era todo un ritual antes de cenar. Para la cadena, el concurso le aseguraba que su informativo estrella, el de Pedro Piqueras, comenzara como líder de audiencia. Era un 'efecto cita', una rutina diaria para muchos. Por eso fue retrasando el inicio del mismo, para que 'El Rosco' enganchara a los espectadores y luego se quedaran a informarse. Por su parte, para Mediaset era su concurso estrella y el único formato cultural en horario de máxima audiencia fuera de los habituales programas de la parrilla de Telecinco.

Todo estaba pactado. Desde las cantidades económicas hasta los 'fees' o derechos de todo tipo que rodeaban al concurso. Solo de 'Pasapalabra' el coste por programa aproximado era el siguiente: de los 5.800 euros por capítulo en la primera temporada a los 6.200 euros por entrega en la tercera. El paquete es de 300 entregas anuales, ya que es un formato grabado que se emite de lunes a viernes. Todo ello según la documentación a la que ha tenido acceso La Información.

Pero seis meses después llegaron las primeras turbulencias entre ambas partes. El 20 de enero de 2010 fue una fecha clave en el conflicto. Ese día Telecinco notificó a ITV que daba por rota su relación contractual. ¿El motivo? La productora británica no habría podido garantizar la "indemnidad" o "exclusividad" de la propiedad intelectual de dos aspectos de 'Pasapalabra': el nombre español del programa y el juego final, el famoso 'El Rosco'. Luego llegaron los cinco faxes y el litigio que dio la razón a los británicos.