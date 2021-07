Patinetes cada vez más inteligentes para adaptarse a la nueva movilidad urbana

Bicicletas y patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa para moverse por las ciudades. La bajada del uso del transporte público por el miedo a la Covid ha incrementado su uso y se espera que crezca notablemente. Así lo refleja un estudio de la Red de Ciudades por la Bicicleta según el cual, 371.000 personas se han pasado al patinete en toda España durante este año. La encuesta revela que Cataluña es la región con más usuarios, aunque Madrid es la que más ha crecido durante la pandemia, y augura un crecimiento de un millón de personas, que se plantea utilizar un scooter para sus trayectos cortos.

Hasta ahora, integraban sostenibilidad y seguridad, pero eso ya no es suficiente para resistir en el mercado de la nueva movilidad. Las compañías invierten en tecnología para diseñar patinetes más inteligentes, que refuercen la seguridad, garanticen la comodidad y sirvan para dar cumplimientos a los objetivos sostenibles que marca la Agenda 2030.

La progresiva sustitución de automóviles de combustible por eléctricos y la reducción del tráfico en el centro de las ciudades ha favorecido también la avalancha de estos vehículos y el florecimiento de compañías dedicadas a la movilidad personal. Pero en el mercado ya no vale cualquiera. De hecho, muchas corporaciones que operaban en grandes ciudades han desaparecido, dejando paso a aquellas que lideran el sector gracias a millonarias inversiones en inteligencia.

Las innovaciones van a un ritmo que hace poco ni contemplábamos. Por ejemplo, los Link de Superpedestrian han introducido un novedoso sistema para que no se vuelven obsoletos con la edad, si no más inteligentes y seguros. Es el único scooter impulsado por un sofisticado sistema de seguridad a bordo que combina inteligencia artificial, 73 sensores y cinco microprocesadores. Ejecuta mil controles de estado del vehículo por segundo en un viaje y monitorea, gobierna y ajusta el desempeño del vehículo en tiempo real. Un cambio tan grande en la seguridad que marca un antes y un después. "Nuestra capacidad de actualizar continuamente el sistema operativo hace que Link sea único", asegura Assaf Biderman, fundador y director ejecutivo de Superpedestrian. "Si un socio de la ciudad viene a nosotros con una nueva idea, podemos agregarla fácilmente, gracias a VIS (el sistema inteligente). Esto hace que los vehículos mejoren constantemente para los pasajeros, una mejor protección para los peatones y un desempeño de seguridad más sólido para las ciudades, que no deberían exigir menos para sus ciudadanos".

La disparidad normativa en unos municipios y otros obliga a las compañías a hacer adaptaciones continuas en estos vehículos para mejorar sus servicios. Desde las Administraciones públicas impulsan el transporte de movilidad personal sostenible como alternativa a los vehículos de combustión para desplazamientos cotidianos pero cada una aplica una ordenanza, lo que obliga a las empresas a estar al día en innovación para dar el mejor servicio a sus usuarios. En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento prevé aprobar este verano la normativa que establece aparcamientos concretos para scooter, al igual que ocurre con el servicio de bicicletas BiciMad. Se trata de evitar problemas de convivencia con el resto de usuarios de la vía, peatones, sobre todo.

El consistorio madrileño ya se adelantó en la corrección de estas prácticas y activó una campaña de control para disminuir estas incidencias, informando a los ciudadanos acerca de las consecuencias de aparcar mal los patinetes. El delegado de movilidad, Borja Carabante, informó de que estas situaciones se producen en muchas ocasiones por falta de información de la propia ordenanza, que es lo que pretende corregir con una normativa que refuerce la comunicación.

Para Manuel Ortiz, director de Superpedestrian en España, "la medida no nos pilla desprevenidos ya que disponemos de patinetes adaptados a la futura normativa. Hemos mejorado nuestro sistema de manera que son siete veces más precisos en la resolución del mapeo, lo que mejora el control del estacionamiento porque la aplicación de geovalla es más rápida". La compañía, líder en tecnología, ha mejorado el sistema de próxima generación "Briggs", actualizando cada patinete para una conducción más segura, un cumplimiento mayor y un alcance más largo. De hecho, la mayor eficiencia del tren motriz aumenta la autonomía del scooter de 55 a 61 millas, un incremento del 10 por ciento, que junto con los dos días de duración adicional de la batería (de 20 a 22) reduce la frecuencia con la que estos los scooters deben devolverse a un centro de servicio para su carga, disminuyendo la huella de carbono.

El esfuerzo y la inversión en innovación también se centra en el confort para los usuarios. Conscientes de que el número de ciudadanos a favor de estos vehículos es cada vez mayor, las compañías se esfuerzan por diseñar patinetes inteligentes que disminuyan la fatiga. Para ello, los Link cuentan con un diseño que facilita la estabilidad en la conducción gracias a 19 actualizaciones de hardware que generan bienestar y confianza entre los usuarios. Sistemas innovadores que se renuevan continuamente para adaptarse a la nueva movilidad.