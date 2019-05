La patronal de cosmética desmiente el informe de la OCU sobre la crema solar

La respuesta de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) tras el informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que pedía retirar una crema solar infantil, no se ha hecho esperar. Desde la patronal de cosmética aseguran que el estudio realizado por el defensor del consumidor no tiene "ninguna credibilidad" y que no corresponde a ellos, si no a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) "sustentar con datos las alegaciones" sobre el etiquetado de los productos.

La crema solar infantil en cuestión y que el estudio de la OCU del pasado jueves es la ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+. Según la OCU, ésta únicamente ofrece una protección de nivel medio con un factor de protección 15, mientras que en el etiquetado del producto de ISDIN indica que ofrece una protección de 50 en el cálculo SPF.

En concreto, desde Stanpa se muestran severos contra la OCU y aseguran que ésta carece de "conocimiento científico ni personal cualificado" para hablar y sacar conclusiones "acerca del cálculo SPF" de un protector solar infantil, un tema que consideran que tiene una gran "complejidad". La patronal recuerda que en la Unión Europea cuenta con una de las legislaciones "más restrictivas en términos de cumplimiento y seguridad" para el sector cosmético y la perfumería, donde se engloba a las cremas solares.

De este modo, Stanpa se reafirma y dice que los productos cosméticos para la protección solar infantil se encuentran sujetos a evaluaciones, estándares de calidad y seguridad "estrictos" que "garantizan" la veracidad de las alegaciones de éstas acerca del nivel de protección que ofrecen. Una afirmación que choca de pleno con las afirmaciones del estudio de la OCU sobre el nivel de protección de las cremas solares en cuestión.

La patronal cosmética no cesa en sus afirmaciones en defensa de la crema solar que la OCU pide a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que retire y asegura que el estudio publicado "no cumple con ninguno de los requisitos de la investigación científica actual". Éstos son el lugar y el equipo investigador del estudio, la metodología seguida o diferentes métodos de experimentación que permitan realizar conclusiones que puedan "servir de guía de uso para los consumidores".

Con todo, la patronal señala que los informes de la OCU "deberían ser contrastados" en diversos laboratorios con diferentes fórmulas. Stanpa considera que las acusaciones son "injustificadas" respecto al producto por el hecho de realizar el estudio en un único laboratorio del cual se "desconoce la metodología seguida y las condiciones del ensayo".

La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética concluye su comunicado afirmando que las conclusiones de la OCU acerca de la crema solar ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ son "graves e insuficientes" como para asegurar tales informaciones.

¿Cómo se mide el SPF de una crema?

El SPF (Sun Protection Factor, por sus siglas en inglés) de las diferentes cremas solares que hay en el mercado se determina con métodos "estandarizados y reproducibles", según cuenta la misma patronal. La técnica 'in vivo', continúa, se encuentra actualizado por la industria europea, japonesa, estadounidense, sudafricana y recogida dentro de la Norma ISO 24444:2010.

Esta norma contempla diferentes parámetros para medición de la protección solar que son esenciales. Parámetros como la latitud y la longitud geográficas, la variación de la intensidad en función de la hora del día o estación del año. Esto es para medir la incidencia de la radiación UVA y UVB de distintas maneras.

Stanpa hace una férrea defensa de las empresas e informa de que las compañías no realizan ellos mismos la determinación del SPF y la protección UVA de sus productos a "laboratorios especializados" que cuentan con una "gran experiencia" en este tipo de evaluaciones con en el fin de obtener una "mayor objetividad y precisión" en los resultados que se obtengan.