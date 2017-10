Piqué y Ramos, pasiones nada rentables: pierden dinero con videojuegos y yeguas

"Es mentira que me lleve mal con Sergio Ramos. Seremos socios de un negocio que le planteé. Mi relación con él es fenomenal, me gustaría que lo viérais", afirmó Gerard Piqué ante los medios de comunicación durante su comparecencia con la selección española para explicar su posición en el procés catalán. Entre los dos jugadores participan en casi una decena de empresas y su cartera de negocios no deja de crecer, aunque no todos son rentables.



Piqué ya anunció hace unos meses la intención de crear de un medio de comunicación “que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores". Se llamaría Power to the Players y serviría de altavoz a los deportistas. Una especie de versión española de ‘The Players Tribune’, un medio de referencia para deportistas mundiales, donde cuentan las noticias de primera mano. Kobe Bryan anunció su retirada con una carta de despedida, Fernando Alonso explicó por qué iba a participar en las 500 Millas de Indianápolis y Cristiano Ronaldo concedió una entrevista recientemente. Este sería el proyecto que querría compartir con Ramos.

Este medio está cada vez más cerca de convertirse en realidad y no sería el primero de Piqué. Tampoco de Sergio Ramos, si el central andaluz decide integrarse en este negocio relacionado con el sector de la comunicación. Los dos son defensas dentro del campo, pero juegan al ataque fuera de los terrenos de juego.



Los videojuegos, pasión y negocio de Piqué



El jugador catalán siempre ha destacado por ser un tipo emprendedor y con talento para desenvolverse fuera de su hábitat natural. Ha participado en congresos sobre Internet, este verano realizó un curso en Harvard (The Business of Entertainment, Media and Sports) y es amigo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. A sus 30 años, ya tiene presencia en varios proyectos empresariales y en diferentes sectores. En uno más ‘trillado’ por los futbolistas, como el inmobiliario, pero también está presente en el negocio de los videojuegos y en el de la alimentación.



Piqué apostó fuerte por Kerad Games S.L, dedicada a la creación y venta de videojuegos online, pero por el momento solo le sirve para perder dinero. Se constituyó en 2011 y hasta 2015, último ejercicio que consta en el Registro Mercantil, había perdido más de 700.000 euros. Una cantidad más que asumible por el presidente de la compañía teniendo en cuenta que gana unos 6 millones de euros anuales jugando al fútbol. Los dos grandes proyectos de la empresa, en la que trabajan unas 40 personas, son un ‘manager’ de fútbol que se llama Golden League y un videojuego de preguntas sobre fútbol, Trivial League.

El defensa que pasó por el Manchester United y el Zaragoza también está presente junto a su padre desde hace más de una década en el sector inmobiliario a través de Kerad Project (alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia) y desde 2009 en Kerad Holding. También es administrador de Lobobeach S.L (hoteles y alojamientos similares) y participa en empresas del sector alimenticio. Tiene el 27% de Bas Alimentaria, dedicada a las hamburguesas de alta calidad, y está presente junto a Carles Puyol en 426 MILES, que hace un año lanzó una bebida isotónica, propiedad de la familia Boix Bosch (Noel Alimentaria).

Pero además, de esto, Piqué cuenta con una amplia cartera a través de Kerad 3 Invest Sicav que maneja 13 millones de euros. El grueso, entre diversos fondos de inversión que invierten en gestoras internacionales como Amundi, Blackrock, UBS, JPMorgan, M&G, Nordea, Petercam, además de algunos ETFs como el Lyxor MSCI World Financials, según detalla Invertia.



Una mente inquieta que también le sirve para sacarle rédito a otra de sus aficiones, el póker. En el mes de agosto, Gerard finalizó quinto en el PokerStars Championship y se embolsó más de 120.000 euros.



Sergio Ramos, pasión por su yeguada

Yeguada de Sergio Ramos en Sevilla / Twitter

En el caso de Sergio Ramos, sus proyectos se centran en la ganadería y en el sector inmobiliario. Es el administrador único de tres empresas. La más importante es Sermos 32, a través de la que gestiona una empresa de alquiler de bienes inmobiliarios que cerró el ejercicio 2015 con un beneficio superior a los 73.000 euros. A su vez, es propietaria del 25% de Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales, de la que su padre es presidente. La compañía está ejecutando uno de los mayores desarrollos urbanísticos de 22.000 viviendas junto al PAU de Vallecas.



A través de Albis Inversiones 2008 gestiona la yeguada SR4, que no da beneficios desde hace cuatro años, y que entre 2014 y 2015 perdió más de un millón de euros. Está situada a unos 20 kilómetros Sevilla y da cabida a nueve yeguas y seis sementales. Su tercera empresa es CONSEPEMA III S.L, radicada en Alicante y centrada en el sector inmobiliario.