La planta de Mercedes en Vitoria cierra de nuevo por problemas de suministro 

La crisis de suministros sigue arrastrando al sector del automóvil. En este caso, será la planta de Mercedes Vitoria la que no trabajará este sábado por la escasez de chips. La dirección de la empresa, en la que trabajan unos 5.000 operarios, ha comunicado este miércoles a la plantilla su decisión de suspender la producción para el día 30 de abril ante la "incertidumbre respecto al suministro de piezas".

Sin embargo ha confirmado que la próxima semana se trabajará de lunes a viernes en los tres turnos y también se activará el sábado 7 de mayo. Los problemas para contar con semiconductores han provocado diversos parones en la producción de esta empresa a lo largo del pasado año y este. La anterior parada importante tuvo lugar a finales del pasado año, desde el 17 de diciembre al 3 de enero.

El problema de la falta de semiconductores en todo el mundo continuará durante la primera mitad de 2022 y se podría alargar, con mejoras, hasta 2023 debido al repunte de la pandemia del coronavirus y la escasez de mano de obra, después de un 2021 en el que marcó a las industrias de manera global. Tras un 2021 en que el desajuste entre la oferta y la demanda de semiconductores impactó en varias industrias, entre ellas la tecnológica y la automotriz, la consultora IDC considera que la escasez de chips continuará, al menos, durante los seis primeros meses del año, según un informe que ha publicado.

A partir de junio la situación podría mejorar, pero la falta de chips no se recuperará por completo hasta 2023, cuando la demanda se mantendrá sólida, pero el aumento de los niveles de inventario y una posible ralentización de la economía "podrían aliviar las limitaciones" en esta área. Por ello, IDC considera que el mercado de la automoción, uno de los más afectados por la escasez de semiconductores, no verá reflejado un progreso en la fabricación de vehículos hasta finales de 2022 y 2023 "si no hay otros impactos en la cadena de suministros".

El PERTE del vehículo eléctrico se 'atasca' por la crisis de suministros

Este mercado se ha visto perjudicado por las limitaciones de suministros en los semiconductores realizados a través de nodos de procesos maduros, aquellos de más de 16 nanómetros, debido a su menor rentabilidad. Según la consultora, los fabricantes de semiconductores están centrando sus inversiones en las obleas que se realizan a través de procesos de vanguardia frente a otros procesos, ya que, aunque en la actualidad representan solo el 15% del mercado global, los ingresos de este grupo suponen el 44% del total.