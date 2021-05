'Luz verde' de la plantilla al pacto con Amazon en su primer centro en España

'Luz verde' de los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid), el primero con el que abrió las puertas en España, para respaldar el acuerdo de mejora de algunas condiciones laborales tras tres años de conflicto laboral. Un 58% de los que han votado respaldan el 'sí'. El sindicato CCOO retirará la demanda que mantiene en los tribunales por convenio colectivo y se firmará el pacto por parte del comité de empresa.

El gigante había movido ficha 'in extremis' para tratar de poner fin a esta batalla laboral, tal y como avanzó esta semana La Información. Puso sobre la mesa hace varias semanas una propuesta de pacto en la que incluye algunas mejoras de las condiciones del convenio sectorial -que es el que rige a la plantilla del centro-, entre las que se encuentra la eliminación de la condición del abono del complemento de incapacidad temporal en función del nivel de absentismo del centro.

El pacto fue respaldado por CCOO, pues entendía que esta es "la forma de asegurar unas condiciones más ventajosas" en las circunstancias actuales. Había otras opiniones. Una parte de la plantilla se ha mostrado a favor de mantener el conflicto y no estampar la firma para aceptar la propuesta. El sindicato CGT se incluía en este grupo, pues entendía que había que constituir una nueva mesa de negociación para mejorar las condiciones.

CCOO había planteado la celebración de una asamblea el pasado lunes y martes para llevar a cabo una votación entre los 2.400 empleados del centro. Según queda reflejado en el acta de la asamblea, concluida esta madrugada, es que han votado un total de 957 empleados. De ellos, se han mostrado a favor del acuerdo un total de 537 (58%), mientras que 418 lo hicieron en contra (43%).

Las consecuencias de este resultado están marcadas. CCOO retirará la demanda que mantenía en un juzgado de lo social de Madrid y sobre la que se iba a celebrar un juicio en las próximas semanas. Además la mayoría del comité de empresa tendría que firmar a favor de este acuerdo, según explican desde el sindicato. Aún no queda claro qué hará CGT. En un comunicado difundido hace unos días, aseguraban que respetarían el resultado de la votación. "Al no haber participado en la negociación del mismo, no participaremos de él", apuntaban.

Los tres años de conflicto

Este conflicto arrancó a principios de 2018. Después de meses de infructuosas negociaciones entre el comité de empresa y la dirección de la compañía, ésta última decidió incorporar el centro de trabajo -el primero que abrió en España y el único que contaba con un convenio colectivo propio- al convenio sectorial de Madrid, lo que se tradujo, según denunciaron los sindicatos, en un empeoramiento de sus condiciones de trabajo, en las escalas salariales y en otros puntos como el complemento de incapacidad temporal.

A lo largo de estos tres años de pelea, en los que se han llevado a cabo movilizaciones y más de una decena de jornadas de huelga en 2018 y 2019, el juez que debía decidir sobre la demanda presentada por CCOO contra la multinacional había llamado a llegar a un acuerdo, retrasando la celebración del juicio en varias ocasiones.