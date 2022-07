La plantilla de Euskaltel pacta subidas de hasta el 6% pero sin blindaje laboral

Después de más de dos años completamente estancado, el comité de empresa de la operadora vasca Euskaltel ha abrochado el acuerdo para la renovación del convenio colectivo. Lo hace bajo el paraguas de Másmóvil y con subidas salariales de hasta el 6%. El pacto, que ha sido respaldado ampliamente por la plantilla, se firmará sin que haya una garantía de empleo expresa. No habrá 'blindaje' frente a potenciales despidos pese a la petición por parte de los sindicatos. Esto se produce a las puertas de la firma de la fusión entre el propio grupo Másmóvil y Orange.

La operadora vasca, cuyo convenio afecta a casi 300 empleados (no se incluyen las filiales R o Telecable), se encontraba en ultraactividad desde el año 2019. No se había logrado desbloquear la negociación hasta ahora. Tal y como explican fuentes sindicales, se había alcanzado un preacuerdo con algunas cesiones por parte de la plantilla ante la situación de inflación. Y finalmente ha sido apoyado en votación de asamblea con más del 78% y una participación superior al 92%.

En concreto, la subida salarial para este año 2022 y para el próximo es del 2%. Y una parte variable en función de la evolución del IPC. Para el presente ejercicio ese incremento es de hasta el 4%. Por tanto será en conjunto del 6%. En esta ocasión, respecto a las referencias con las que se calcula, no habrá apenas pérdida adquisitiva. Donde sí se ha hecho un mayor esfuerzo por parte de la plantilla es para el año 2023, donde se espera una subida de precios muy elevada. En concreto se fija un 3% extra. Ahí sí que habrá una mayor pérdida.

Ese esfuerzo es el que se hará en las próximas negociaciones de convenios que se vivan en los próximos meses. Por ejemplo, R Cable y Telecable, las dos empresas del grupo Euskaltel que tienen un marco laboral propio, deben ponerse a negociar ahora, pues la vigencia del suyo acaba en diciembre. Estas semanas se están manteniendo conversaciones entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para alcanzar un pacto de rentas global con el que repartir el coste de la inflación entre ambas partes. Pese a las presiones para llegar a un acuerdo, desde CCOO se insistió recientemente en que no sería "realista" pensar que se va a cerrar antes del próximo otoño.

El acuerdo fija que este año los salarios subirán un 2% fijo y un 4% variable en previsión del IPC, mientras que en 2023 lo hará un 2% más un 3% 'extra'

El otro aspecto relevante del convenio es la garantía laboral, dada la situación de consolidación del mercado de las telecomunicaciones en España. El acuerdo, según explican las mismas fuentes, no incluye ninguna cláusula por la que se blinde el empleo en el grupo pese a la reclamación por parte del comité. No es ninguna novedad si se tiene en cuenta lo que se pactó en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la propia Euskaltel, donde se planteó un mero compromiso de no ejecutar ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pero vinculado a que no existieran "cambios en las condiciones del mercado".

Todas estas medidas afectan a una plantilla, de acuerdo a fuentes conocedoras, conformada por unos 280 empleados de Euskaltel. Esta compañía cuenta con un equipo de unos 310, pero esa treintena 'extra' son directivos y mandos intermedios que están al margen. Durante este tiempo, bajo el paraguas de Másmóvil, no se han producido ninguna salida ni movimientos (todavía hoy se completan los últimos ajustes en equipos de Euskaltel). Tampoco entre el equipo directivo, que se ha mantenido más o menos intacto.

El resto de telecos

Esa falta de garantía de empleo también afecta a Orange. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado por los sindicatos en la filial española de la operadora francesa a finales del año pasado blindaba a la plantilla de futuros despidos hasta el junio de 2023 y de potenciales externalizaciones hasta junio de 2022. Eso sí, el compromiso tiene una excepción: "Siempre que no concurran motivos económicos o estructurales graves". Másmóvil no cuenta con convenio concreto, aunque sí con comité de empresa central con 25 representantes, todos ellos de Fetico.

En materia salarial, Telefónica dejará pasar el verano para afrontar una delicada negociación con los sindicatos. La teleco se sentará con las organizaciones sociales en octubre para pactar la subida salarial para los más de 18.000 empleados que conforman el núcleo duro de su plantilla bajo las tres principales filiales. Hay una cláusula concreta en el convenio para fijar ese incremento. Si al final del año el IPC acumulado desde 2019 fuera superior a los aumentos pactados por convenio para el periodo, ambas partes se comprometen a ejecutar una revisión.