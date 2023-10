La plantilla de Telefónica espera en vilo el nuevo plan de bajas antes del Investor Day

El ruido no deja de crecer en la plantilla de Telefónica en España. Ya existía antes de que el pasado lunes se confirmara que la empresa trabaja en un plan de bajas para ejecutar miles de salidas en los tres próximos años. Desde ese día el runrún es mayor. La compañía no ha movido aún ficha, pues siguen analizando los últimos flecos. La dirección está apurando los plazos para convocar a las principales organizaciones sindicales, después de haberse comprometido con ellos a que se presentarían las líneas maestras antes del próximo 'Investor Day' que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre.

La sombra de un plan de bajas -con un formato de Plan de Suspensión Individual (PSI) o con el de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)- llevaba semanas cerniéndose sobre la sede madrileña de Las Tablas, según explican diversas fuentes internas consultadas. Ahora, con la constatación de que ya existe un primer 'borrador' del plan sobre el que se trabaja a contrarreloj en la dirección, las dudas no dejan de crecer. Dudas sobre la configuración final, en base a la edad o a la actividad del empleado, el alcance concreto y las condiciones económicas, apuntan.

Ante la publicación de estos trabajos preparatorios en el marco del nuevo plan de bajas, la dirección hizo la correspondiente llamada a los sindicatos mayoritarios para asegurarles que cualquier medida que tuviera impacto en la plantilla sería comunicada formalmente y, con posterioridad, negociada entre las partes. Se comprometieron a que los convocarían a un encuentro para analizar esos puntos que, previsiblemente, se incluirá en el nuevo plan estratégico. Y lo deberían hacer, por tanto, antes de que éste se presente en sociedad en el 'Investor Day'. Al cierre de esta edición, ni CCOO ni UGT han sido convocados formalmente a un encuentro.

No queda mucho margen para la negociación. Hay que tener en cuenta que tanto el plan de bajas como el convenio colectivo debe ir en el mismo 'pack' de la propuesta que ponga sobre la mesa Telefónica. Y lo es no tanto porque la operadora sea más partidaria de hacer un nuevo documento o prorrogar el actual sino porque ambas cosas deben ser negociadas antes de final de año -el convenio es denunciado automáticamente el día 1 de enero por lo que se tendría que iniciar la negociación de un nuevo documento-. Desde UGT han presionado en las últimas semanas intentando negociar un nuevo texto para los próximos tres años.

La realidad es que no ha habido movimientos unificados por parte de las organizaciones sindicales. A diferencia de 2021 no se ha producido estos días un posicionamiento común ante la dirección. Sigue habiendo división de opiniones y diferentes sensibilidades dentro de las mismas organizaciones, según explican diversas fuentes sindicales. En UGT, sindicato mayoritario tras las últimas elecciones, optan por defender a capa y espada un nuevo convenio y dejan la puerta abierta a un escenario con un ERE. Desde CCOO apuestan por negociar este plan de bajas en el marco de una prórroga (como sucedió en 2021), aunque hay también otras voces internas que no van en esa dirección.

La opción elegida por la empresa desde 2015 y hasta ahora ha sido el de un plan de suspensión laboral. Es decir, se opta por dejar en suspenso la relación laboral y no llevar a cabo un despido completo y una desvinculación total de la empresa -la empresa paga una compensación y las cotizaciones hasta la jubilación-. Antes de esa fecha se esgrimía el ERE como 'arma' para reducir la plantilla -entre 1999 y 2013 sumó 31.500 salidas con esta modalidad, entre los que están los 6.830 incluidos en el ERE de 2011 a 2013-. Después de años de dura críticas por los altos costes para las arcas públicas en una compañía con beneficios se desecharon. Todo apunta a que regresar a la fórmula anterior no será una opción para la dirección actual del grupo en España, pues generaría previsiblemente fuertes críticas desde el lado político. De hecho, el último ERE de principios de la década pasada fue aprobado en primer término por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el compromiso de que la operadora se hiciera cargo de los costes por desempleo (que se situaron entre los 300 y 350 millones de euros).

¿Y Orange-Vodafone?

El resto de plantillas del sector de las telecomunicaciones siguen mirando de reojo lo que sucede en Telefónica y su plan de bajas. La crisis que atraviesa el sector sigue pasando factura. En 2021, al PSI de Telefónica se habían sumado previamente dos ERE ejecutados por Orange y Vodafone que acabaron afectando a 400 y 442 empleados, respectivamente. Bien es cierto que la plantilla de la operadora dueña de Movistar es mucho más relevante en España y en ratios como la facturación por empleado sigue estando lejos de sus dos rivales más directos.

En el caso de Orange, no quieren oír hablar por ahora de despidos en la futura 'joint venture' con Másmóvil. El consejero delegado en España, Ludovic Pech, aseguró este martes tras la presentación de resultados que en las sinergias de 450 millones de euros prometidas con la unión con el cuarto operador no se contempla "un plan social". "Son sinergias básicamente industriales", apostilló. Insistió en que existe "complementariedad" entre ambas compañías en materias como la infraestructura de red o los call center. "No es el foco ni se plantea en las sinergias", concluyó. En las plantillas de ambas operadoras hay inquietud ante un potencial ERE como ya sucediera en las compras de ONO y Jazztel por Vodafone y la Orange.

En Vodafone también miran de reojo lo que sucede en Telefónica, planteando la salida de hasta 5.000 empleados en un plan de tres años. Los sindicatos fueron calmados por el consejero delegado hace unas semanas, como desveló La Información, en una carta en la que les llamaba a centrarse en el plan para volver al crecimiento y obviar las negociaciones y los acercamientos que se producen en relación con la venta del negocio español. Existe temor ante recortes relevantes por parte de un fondo de inversión que busca maximizar su inversión.