Plus Ultra desmiente las "falsedades" vertidas por Garicano ante Europa. 

Plus Ultra Líneas Aéreas ha desmentido este miércoles "categóricamente" las numerosas "falsedades y manifestaciones calumniosas" vertidas este martes por el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, en sus alegaciones presentadas a la Comisión Europea (CE) contra el rescate de la aerolínea por la SEPI. Plus Ultra ha obtenido una ayuda de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, que Garicano considera que no debería haberse concedido.

Garicano ha asegurado este martes que Plus Ultra "no tiene capacidad para devolver" los 53 millones del rescate aprobado por el Gobierno, una cuantía "desproporcionada" para una empresa ni estratégica ni viable. Según la aerolínea, entre otras alegaciones, Garicano afirma, "rozando el absurdo", que un préstamo de una entidad financiera concedido a Plus Ultra en 2017 fue una "maniobra de ingeniería contable" para conseguir una ayuda pública que "ni siquiera existía entonces".

El plan de rescate de compañías a través de la SEPI se creó tres años después, en 2020, tras estallar la pandemia de la Covid-19 y, precisamente, a causa de las negativas consecuencias de ésta en numerosas empresas españolas", ha recordado la compañía en un comunicado. En su opinión, la afirmación más grave se produce cuando el eurodiputado achaca a la compañía la comisión de un delito al sostener que "el préstamo participativo de Panacorp era simulado".

Para la compañía, es "una afirmación falsa, extremadamente grave" que Garicano "no puede ni podrá demostrar, ya que Plus Ultra nunca ha incurrido en tal práctica" y es un préstamo correctamente concedido y formalizado, siguiendo todos los cauces legales necesarios, cuyo importe fue totalmente utilizado por la aerolínea para garantizar su liquidez en 2018. Asimismo, la compañía ha recordado que toda la información financiera y contable que Garicano haya examinado es la que entregó y puso a disposición de la SEPI y sus asesores durante el proceso de análisis de solicitud de la financiación.

"No hay ningún dato que se haya ocultado, manipulado u omitido, bajo ningún concepto, por la compañía", ha insistido Plus Ultra. En contra de la afirmación de Garicano de que el citado préstamo no debería haber sido contabilizado como parte del patrimonio neto de la compañía, Plus Ultra explica que esta situación está expresamente prevista en un real decreto y es una práctica habitual que es aplicable a cualquier empresa que opera en el mercado español.

Sobre la acusación de que existe un riesgo alto de que los 53 millones no se devuelvan y desaparezcan en una cuenta en Panamá, La compañía precisa que Garicano "omite conscientemente" la existencia de los mecanismos de control impuestos por la SEPI. Además, el organismo impuso en las condiciones de su financiación que Plus Ultra no podrá devolver el préstamo a Panacorp Casa de Valores hasta no haber devuelto antes las ayudas públicas concedidas.

Igualmente, está garantizado que no se podrán pagar los intereses del préstamo con la financiación pública y, además, la compañía tiene el firme compromiso de devolverlo en los 7 años previstos en los pliegos para la concesión de la financiación de la SEPI. A juicio de Plus Ultra, Garicano también se equivoca al decir que la financiación concedida a la aerolínea es "desproporcionada", ya que la cantidad aprobada "no difiere mucho de la financiación pública recibida por otras empresas del sector".

Plus Ultra ha recibido préstamos por valor de 149.717 euros por empleado, lo que supone apenas un 6% más que Air Europa, lo que "se justifica perfectamente por la diferencia de escala de ambas compañías". Plus Ultra acusa a Garicano de tergiversar los datos sobre su cuota de mercado en España (del 0,2% entre las compañías de clase A y del 0,1% en número de pasajeros en el total de operadores), al incluir en los mismos a todas las aerolíneas extranjeras que operan en nuestro país y no sólo las de nacionalidad española, que son las que pueden contar con financiación de la SEPI. Plus Ultra asegura que tiene, de media, más de un 21% de cuota de mercado en las rutas que opera, llegando a alcanzar picos del 80% en algunas de ellas.