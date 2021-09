PNC encara la adaptación tecnológica de BBVA USA con incrementos salariales

PNC Financial se prepara para dar un paso determinante en su gran decisión de hacerse con el negocio estadounidense de BBVA. La entidad aborda de forma minuciosa todos los detalles para no dar ningún paso en falso en una de las tareas más complejas de toda absorción bancaria: la integración de los sistemas tecnológicos en una única plataforma. Aún no ha dado una fecha concreta, pero sí ha explicado que la migración se iniciará un viernes a las 2 de la madrugada, con la previsión de que el proceso se haya completado para el siguiente día laboral. Los servicios de banca online y móvil no estarán disponibles durante ese fin de semana. Las tarjetas, en cambio, no sufrirán interrupciones.

Mientras se organiza para dar este movimiento clave que quiere tener acabado en octubre, PNC Financial ha decidido elevar el sueldo de sus empleados. El grupo incrementará el salario mínimo por hora desde los 15 dólares hasta los 18 dólares a partir del próximo 22 de noviembre, lo que representa un alza del 20% y más del doble del mínimo nacional, que se sitúa en 7,25 dólares. La plantilla procedente de BBVA USA quedará también totalmente incorporada en PNC Financial en el momento de la integración de los sistemas, por lo que se beneficiarán de este incremento salarial que será efectivo un mes después.

La decisión de elevar de forma proactiva el salario mínimo responde a su interés por "mejorar el bienestar financiero" de sus trabajadores, pero sobre todo porque pretende atraer y retener talento y fortalecer su posición competitiva en el mercado. No en vano, se prevé gastar hasta 980 millones de dólares (826 millones de euros) en una reestructuración que llevará a cabo como resultado de adquirir la filial estadounidense del banco español. Quiere rebajar sus costes anuales en hasta un 35% a partir de 2022. Como parte de este ajuste, se despedirán empleados y se cerrarán sucursales.

Corre mayor riesgo en las áreas donde no tiene experiencia

BBVA USA aporta a PNC Financial un total de 637 sucursales, con unos 86.000 millones de dólares (72.000 millones de euros) en depósitos y 66.000 millones dólares (55.000 millones de euros) en préstamos, según los términos de la fusión. La mayoría de oficinas de BBVA se ubican al sur de Estados Unidos, aportando más de 300 en Texas; casi 90 en Alabama; unas 60 en Arizona y California, respectivamente; 40 en Florida y Colorado, respectivamente, y cerca de 20 en Nuevo México. En algunos de estos territorios PNC Financial no tiene casi presencia, por lo que es en ellos en los que el grupo corre más riesgo a la hora de realizar la migración.

"La integración de BBVA puede ser más difícil de lograr de lo previsto o tener un resultado adverso imprevisto en el negocio absorbido o en el propio ya existente. Nuestra capacidad para realizar la migración puede verse afectada negativamente por el hecho de que esta operación nos lleva a agregar varios mercados geográficos en los que anteriormente no teníamos presencia significativa", reza el último informe sobre su actividad de adquisiciones y desinversiones remitido a la SEC, el homólogo estadounidense de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero la incertidumbre continuará una vez se lleve a cabo la unificación de las plataformas. Además de tener que atender un negocio mayor y poner en marcha nuevas iniciativas estratégicas, los riesgos se ciernen también sobre la capacidad de PNC Financial de entrar en nuevos negocios que ofrece BBVA USA o sobre su inexperiencia en las nuevas áreas geográficas. Adicionalmente, existen otras amenazas más bien ligadas a la propia transacción, como los obstáculos regulatorios y otros que se escapan de su control. Tampoco es descartable que las previsiones proyectadas para el futuro del negocio de BBVA USA no se cumplan, a pesar de que se han realizado de manera coherente con el desempeño histórico de la filial.

Esta operación convierte a PNC Financial en el quinto mayor banco minorista de EEUU con presencia en 48 de los mercados más grandes del país. Solamente se sitúan por delante JPMorgan, Bank of America, Citi y Wells Fargo. Pero escalar hasta esta posición no ha sido fácil y ni mucho menos gratis. El grupo presidido por Bill Demchak ha tenido que pagar al capitaneado por Carlos Torres 9.700 millones de euros (11.600 millones de dólares). El banco español utilizará este dinero para recomprar acciones propias o incluso abonar un dividendo extraordinario. También ha destinado unos 700 millones de euros (después de impuestos) para la reestructuración que se saldó con la salida de cerca de 3.000 empleados.