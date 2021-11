Podcast | Alejandro Bermúdez: "no voy a morir sin haber ascendido un 8.000"

La pregunta sobre si el mercado de la vivienda está volviendo a sobrecalentarse en España se ha colado en esta segunda mitad del año en los despachos del sector. Las ventas de inmuebles han escalado hasta niveles en los que no se movían desde el año 2008, cuando pinchó la burbuja del ladrillo, y están confluyendo en el tiempo con los cuellos de botella en las cadenas de suministro, el encarecimiento de las materias primas y la falta de personal especializado.

Sin embargo, los expertos consideran que, al menos las dos primeras de estas variables se explican por la coyuntura, por el proceso de salida de la crisis de la Covid-19. El sector está viviendo un nuevo despertar con la mejora de perspectivas y al calor de los fondos europeos que han llegado y sobre todo que están por venir. La digitalización, de hecho, abre todo un abanico de posibilidades en este mercado, como explica Alejandro Bermúdez, CEO de la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics.

Con él conversamos sobre su pasión por el alpinismo, deporte que practica desde hace años y al que se aficionó en su Segovia natal. "Crecí en un pueblo de Segovia y al final subir a la sierra era la principal diversión. Quien no tenía una bici no era nadie y subíamos en bici siempre". De los largos veranos surgió su afición por la montaña y los nuevos retos que ha ido consiguiendo. "Siempre he dicho que no me moriré sin subir un 8.000", asegura.

Aficionado a las motos y al deporte en general, asegura que no es 'cocinillas', aunque sí que le gusta cocinar los fines de semana cuando está relajado y ponerse con alguno de sus platos "eclécticos". Volvería, sin dudarlo, a aquellos años de la infancia en los que se pasaba las tardes jugando con los 'legos' y el 'mecano' sin noción del tiempo y sin más preocupaciones.