Podcast | Loreto Ordóñez: es preferible apoyar el talento femenino a fijar cuotas

La UNESCO calcula que solo el 35% de los estudiantes inscritos en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son mujeres. En España ese porcentaje se reduce al 13%, según un informe elaborado por la Organización de Estados iberoamericanos con motivo del último “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Ahondamos en los motivos de esta presencia escasa, que poco refleja la realidad social, con Loreto Ordóñez, CEO de Engie España.

La asturiana recibió el pasado mes de noviembre el premio iDANAE (de la cátedra de inteligencia, datos, análisis y estratégica de la Universidad Politécnica de Madrid y Management Solutions) por su "excelente carrera profesional en las esferas de la ingeniería y la tecnología". De Loreto Ordoñez, responsable desde 2011 de la filial en nuestro país de la antigua GDF Suez, el jurado destaca la dimensión internacional de sus trabajos, sus responsabilidades en varios mercados energéticos europeos y su labor en más de una decena de consejos de administración de compañías, tanto del grupo Engie como externas. ¿Qué le llevó a decantarse por la ingeniería? ¿Tuvo referentes cuando era niña?

Desde su punto de vista, la brecha existente en el ámbito de las STEM será imposible de cerrar si no se involucran "todos los grupos de interés", desde los gobiernos hasta la sociedad en conjunto. Aunque la solución no es fácil, pasa por "romper los estereotipos" ya desde la escuela, desde la Educación Primaria, fomentando el acercamiento de las niñas a estas carreras; pero también por que tanto el sector público como el privado adopten las medidas de conciliación necesarias.

Loreto Ordóñez no es partidaria de fijar cuotas. "El sistema de cuotas no es sostenible", apunta, y defiende que ha demostrado ser efectivo solo en países que rozan la paridad, como Noruega. "Lo prioritario ahora no es tanto el sistema de cuotas sino promocionar el talento femenino", añade, lo que considera un "gran desafío que no se puede improvisar sino que hay que dotarlo de medios y estructurarlo".