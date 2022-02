Podcast | Luisa Alli: "volvería a los 20 años con mi cuadrilla por Pamplona"

“Todos los allí presentes, tuvieran alas o no, aspiraban a elevarse por encima de las nubes. Esa nostalgia de lo inaccesible, de lo que permanece oculto en el más allá de la vida sólo la sentían los animales una vez cada año. Viendo el gran baile de las grullas". Éste es un fragmento de la novela de aventuras 'El maravilloso viaje de Nils Olgerson', de la Nobel sueca Selma Lagerloff. Es uno de los libros que tiene en estos momentos en su mesilla Luisa Alli Turrillas, presidenta ejecutiva de Kreab España y de la Cámara de Comercio Hispano-sueca. Uno de ellos, porque a esta periodista de formación, le gusta leer varios libros al mismo tiempo (una novela con la que desconectar de todo al caer la noche y algo de ensayo).

La navarra ha dirigido previamente la comunicación del grupo Vocento y de IKEA, donde ha formado parte además de su comité de dirección-. Admite que, pese a que le cuesta algo desconectar de la tecnología, encuentra la motivación para hacerlo en dar ejemplo. "Voy viendo aparecer la adolescencia de mis hijos y voy intuyendo lo difícil que va a ser tener conversaciones enteras o lograr la atención de mis hijos separando la cabeza de un móvil", cuenta.

Amante del cine clásico y de la buena comida en familia, asegura que si pudiera volver a algún lugar o momento de su pasado lo haría a los veinte años, cuando pasaba los días con su cuadrilla por la Plaza del Castillo y por 'lo viejo' de Pamplona. "Últimamente tengo quizá una sensación de nostalgia con lo que era la década de los veinte para nosotros", asegura. Recuerda a la perfección el día en que, a los 18 años y con el carné de conducir recién sacado, llamó a casa de sus padres porque le resultaba imposible aparcar el coche de su madre sin rozarlo. "Podría, pero no voy a bajar", es la respuesta que obtuvo, animándole a que siguiera intentándolo. "Me acuerdo mucho de esa anécdota. Muchísimo, porque creo que ha sido una educación muy valiosa el no hacerme las cosas fáciles", cuenta.