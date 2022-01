Podcast | Teresa Acha-Orbea: "conciliar ha sido difícil pero aprendes a hacerlo"

La industria de los bienes de consumo tecnológicos ha experimentado un auge sin precedentes en plena pandemia de coronavirus. La consultora GFK aseguraba en un informe reciente que las ventas de productos electrónicos se mantenían -de enero a septiembre del año pasado- un 79% por encima de las cifras de 2019, previas al estallido de la crisis sanitaria.

Ese estudio, que fue presentado en el marco del undécimo Congreso Aecoc del sector, también prevé un avance de las ventas en España de entre el 3% y el 5% para el conjunto del ejercicio. Este 2022 será un año desafiante para empresas como SPC, la tecnológica especializada en productos 'smart' de electrónica de consumo, que fue fundada allá por el año 1987 en Álava, País Vasco. En 'La Información' hemos conversado con su directora General, Teresa Acha-Orbea, profesional con mas de diecisiete años de experiencia en el sector, que también fue gerente para España y Portugal de Wiko Mobile.

Con la responsable de SPC hemos hablado sobre sus aficiones y sobre los largos veranos en San Sebastián a lo largo de su infancia con sus primos y abuelos. También hemos recordado los meses de teletrabajo en plena pandemia -que pasó confinada en casa con sus tres hijos porque su marido es sanitario-. Y abordamos lo que supone tratar de conciliar la vida profesional con la maternidad ejerciendo como directiva de una empresa.

"No ha sido fácil, pero lo que aprendes es a compaginarlo. Claro que tienes que dedicarle menos horas a los niños, por su puesto, que si pudiera estar con ellos todo el día, pero los ratos que estoy, estoy a tope", explica. Se trata, en su opinión, de "disfrutar" de los momentos que está con ellos e intentar sacarlos siempre, por ejemplo, no intentando trabajar "en horas que no hay que trabajar".