Primark plantea un nuevo ERTE para sus 7.000 trabajadores en España.

La dirección de Primark ha planteado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas organizativas y de producción para sus 7.000 trabajadores en España, que se aplicaría en las tiendas que cierren temporalmente por la pandemia de la Covid-19 o que disminuyan sus ventas, según CCOO.

La negociación con los representantes sindicales se ha cerrado este martes sin acuerdo, por entender CCOO que las ventas no son causa suficiente sin tener en cuenta su repercusión sobre la situación económica de la empresa.

Tras estudiar la documentación técnica que la dirección les entregó el lunes, CCOO ha manifestado que no puede firmar un ERTE que dure hasta el 31 de agosto de 2021 y que dependa del número de operaciones que se realiza en cada tienda para aplicar una suspensión de contrato o una reducción de jornada.

El sindicato asegura, en un comunicado, que la empresa ha informado de que no utilizará otro indicador diferente al número de transacciones. Al no haber acuerdo, CCOO cree que la dirección no aplicará un ERTE de carácter organizativo y de productividad a sus tiendas, pero sí que presentará uno por fuerza mayor, al haberse decretado nuevamente el estado de alarma y permanecer cerrados o con cierres anticipados sus establecimientos.

Ya el pasado mes de marzo Primark llevó a cabo un ERTE por fuerza mayor que afectó al 98% de sus 7.000 empleados durante los tres meses que duró el estado de alarma. En abril,la cadena textil aplicó otro ERTE por causas productivas al personal de alta dirección, lo que afectó al 2% restante de su plantilla, es decir, cerca de 200 directivos y mandos intermedios, a los que redujo la jornada entre el 10% y el 50% hasta el 31 de julio de 2020.