La primera ronda de huelgas en Ryanair termina con hasta 215 vuelos cancelados. 

Durante las seis jornadas de la primera huelga convocada para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair se han cancelado 215 vuelos con origen o destino España y más de 1.225 han salido o llegado con retraso, según informan desde el sindicato USO. La secretaria general de USO-Ryanair, Lidia Arasanz, ha valorado esta huelga como "muy positiva" ya que los trabajadores "han hablado alto y claro" para que la aerolínea irlandesa cumpla las normativas laborales españolas. Pese a ello, USO y Sitcpla han anunciado doce nuevas jornadas de huelga para los tripulantes de Ryanair en España durante el mes de julio.

Concretamente, los paros de 24 horas se llevarán a cabo del 12 al 15 de julio, del 18 al 21 julio y del 25 al 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair. Tras seis jornadas de huelga, reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores, han expuesto en un comunicado.

Arasanz ha pedido al Gobierno y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que medie en esta situación ante la "impasividad" de la aerolínea. "No somos trabajadores de tercera", ha enfatizado. Por ello, desde USO han reclamado al Ejecutivo que actúe contra "una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados". Arasanz ha deslizado sobre las próximas convocatorias serán también jornadas de 24 horas y ha llamado a todos los trabajadores de Ryanair en España a secundar esta huelga. Así, confía en que la empresa escuche a sus trabajadores y vuelva a sentarse a la mesa negociadora.

Huelgas del 2 de julio

Las huelgas convocadas para los TCP de EasyJet y Ryanair en España han provocado la cancelación de 25 vuelos hasta las 19:00 horas de este sábado, 9 de EasyJet y 16 de Ryanair. EasyJet, para la que USO ha convocado huelga para los días del 1 al 3, del 15 al 17, y del 29 al 31 de julio en las bases de Barcelona, Málaga y Palma por el sindicato, ha cancelado cinco vuelos con salida o destino en el aeropuerto de Málaga, así como las rutas Bristol-Ámsterdam y Londres Gatwick-París Charles de Gaulle en ida y vuelta. A su vez, la compañía ha registrado 85 vuelos restrasados a lo largo de la jornada.

El secretario general de USO-Easyjet y de USO-Easyjet-Málaga, Miguel Galán, ha explicado que los vuelos que se han cancelado desde fuera de España estaban programados con tripulación española que ha decidido acogerse a su derecho a huelga. Galán también ha valorado la jornada de este sábado como "muy positiva", con un seguimiento "masivo" en todas las bases, pero que en Málaga ha sido "excepcional". Asimismo, ha indicado que sienten "muchísimo todo el daño que se pueda estar ocasionando a los pasajeros", ya que "no es su intención", pero que la empresa "no deja otra alternativa". En cuanto a la huelga de Ryanair, esta ha provocado 16 vuelos cancelados este sábado y 281 retrasos. Se trata de la sexta y última jornada de la primera convocatoria de USO y Sitcpla.