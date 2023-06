Los problemas para la emancipación de los jóvenes pone en alerta a las promotoras

No cabe duda que en España uno de los principales problemas a nivel social es la falta de vivienda. Lo han explicado agentes del sector inmobiliario, lo ha confirmado el Gobierno, y por lo mismo se han comenzado a tomar medidas estratégicas para aumentar la oferta de suelos y pisos tanto para alquiler como para su venta. Sin embargo, debido a esto han ido subiendo los precios de la vivienda y ha generado un problema para quienes buscan independizarse. Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por esta situación, lo que ha puesto en alerta a las promotoras españolas que buscan entregar una solución con la construcción de casas.

"En España la dificultad a la que se enfrentan los jóvenes a la hora de poder acceder a una vivienda es una de las cosas que más preocupa a la sociedad. En este contexto, es importante que exista acción tanto pública como privada con el objetivo de poner solución al problema de vivienda”, comenta el CEO de Neinor Homes, Borja Garcia-Egotxeaga, a La Información. Esta promotora y otras españolas, han comenzado a realizar trabajos para poder solucionar este dilema, intentando apoyar la creación de viviendas sociales o asequibles para que puedan comprar o alquilar a precios razonables. Garcia-Egotxeaga hace énfasis en que la solución es incrementar la oferta de suelo disponible en las principales ciudades donde la demanda es elevada.

Frente a esto el director de estrategia y relación con inversores de Metrovacesa, Juan Carlos Calvo también comenta que esta falta de suelo también viene por un problema en particular: la hiper regulación de los procesos. “Estamos muy fiscalizados por parte de los ayuntamientos, lo que puedes construir, lo que no, y para transformar un suelo a finalista puede llevarte hasta 20 años”. El experto de Metrovacesa explica que esto genera polarización entre CCAA: “Los movimientos demográficos son muy claros actualmente, y el incremento de población en Madrid, Barcelona, la costa y las islas, hace que el resto pierda interés, además que todos los promotores buscamos suelo donde haya alta demanda”.

Para el director ejecutivo de Aedas Homes, David Martínez, “sin duda, uno de los grandes retos del sector inmobiliario es el de facilitar el acceso a la vivienda, fundamentalmente, a los jóvenes”. Al igual que todos, piensa que la solución clave es incrementar la producción de viviendas y Martínez enfatiza que este asunto es real y que es un “problema de estado y un problema de país… Porque sin jóvenes no hay futuro, y tampoco para el sector inmobiliario”. La única solución, de acuerdo al CEO, es crear más viviendas; sin embargo, España necesita alcanzar 150.000 pisos al año y actualmente el nivel de producción solo está en 85.000, acumulando aún más la demanda.

Actualmente en España la tasa de emancipación sólo llega a niveles de aproximadamente un 16%, frente a la tasa de de la Unión Europea que es del doble de la del país, llegando a un 32,1%. Según datos del Observatorio de Emancipación Juvenil de la Comunitat Valenciana, durante 2022, los jóvenes de Cantabria fueron los que menos pudieron emanciparse (sólo un 15,9%); y en segundo lugar los menores de entre 16 y 30 años de la Valencia (13,4%). Los bajos sueldos han dificultado mucho este acceso a una vivienda porque deben desembolsar al menos un 85% de su salario neto para pagar un alquiler y se ven obligados a compartir un piso.

Para disminuir estos efectos, se han creado medidas como el Bono de Alquiler Joven que pretende ayudar al acceso a la vivienda y consiste en una subvención mensual de hasta 250 euros que se destina a pagar el alquiler de la vivienda. Otras comunidades también han impulsado bonos como éstos (Madrid, Andalucía, Cataluña, entre otros). La presidenta del Consejo Juventud España (CJE), Andrea Glez. Henry, comentó a finales del año pasado que la situación de los jóvenes es "muy grave" y que necesitan que los problemas de la juventud se pongan encima de la mesa. Además, critica la medida del Bono Joven porque sólo afectará a 65.000 jóvenes de los más de 7 millones de personas jóvenes que viven en España. "Tenemos una media salarial de 12.500 euros, con suerte, y no podemos vivir así. Las ayudas no pasan por hacer un bono, pasa por regular el precio de la vivienda, por parques de vivienda pública y un montón de medidas", insiste.

🔴 "Nuestra situación es muy grave. Necesitamos que los problemas de la juventud se pongan encima de la mesa."



@andreahenryy en @laSextaXplica — Consejo Juventud España (@_CJE_) December 19, 2022

España está muy por debajo de los datos de los datos de la UE en ámbitos de vivienda social también. Sólo existe un 3% de este tipo de pisos asequibles en comparación con casi el 9% del resto de países. Para ello, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado la construcción en suelos de la Sareb, con el objetivo de llegar al 20%. Calvo zanja que esta es una solución podría ayudar a la emancipación de los jóvenes pero que hay que ‘ablandar’ las regulaciones y actualizar el precio máximo de vivienda (PMV) de los pisos de protección oficial (VPO): “La vivienda social tiene limitaciones porque el suelo es caro, los costes han subido y los requisitos mínimos también. Sin embargo el precio de venta de estos pisos lo define cada CCAA y ese índice no se ha tocado en lustros. Actualmente no sale rentable construirla”.

Por lo mismo, los promotores piden mayor colaboración público-privada y crear espacios para este tipo de proyectos. “Si no proporcionamos, con iniciativa privada y pública, un hogar a la gente joven, probablemente ellos acaben yéndose a otros países como ya está ocurriendo. Y es una pena que se descapitalice un país y se pierda todo ese talento y gente joven que se ha formado aquí porque no puede acceder a una vivienda”, comentan desde Aedas Homes a este periódico. Ellos mismos se han incluido al Plan Vive para facilitar el acceso a la vivienda a través de alquileres con rentas reguladas aportando más de 3.500 viviendas. Por su parte, Metrovacesa también dentro de su cartera se han lanzado al 'build to rent' y actualmente el 15% de su cartera está destinado a este negocio.

Neinor desarrolló junto con Cevasa el Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) para la construcción de 4.500 viviendas asequibles. Así, tanto promotoras como distintos agentes del 'ladrillo' se han ido incluyendo en proyectos para incentivar la inclusión de jóvenes. El Ejecutivo lanzó las ayudas el ICO que pretende dar un 20% del aval de la hipoteca para que los jóvenes y familias puedan acceder a su primera casa. Se prevé que ayude a unas 50.000 familias. Aún así los sueldos bajos y el alza de los precios de la vivienda y el alquiler siguen siendo un problema que llaman a regular para que en los próximos meses y años se pueda aumentar el 16% de emancipación juvenil.