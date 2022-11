La hotelera francesa B&B estudia entrar en Petit Palace y se suma a la puja

Los fondos internacionales y los grupos hoteleros posan sus ojos sobre Hotelatelier, la gestora de Petit Palace e ICON, que avanza en un proceso de búsqueda de nuevos accionistas dirigido por el área inmobiliaria del banco de inversión DC Advisory. La compañía lleva meses analizando distintas opciones y se ha encontrado con el interés de grandes grupos, como el de la francesa B&B, conocida por ser propiedad de Goldman Sachs y por haber revelado sus intenciones públicamente de crecer en España, según explican distintas fuentes del mercado a La Información.

Con cerca de medio centenar de establecimientos en la Península Ibérica, la inmensa mayoría en el mercado nacional y una pequeña muestra en Portugal, B&B no sería el único actor interesado por la operación, que todavía no tiene visos de esclarecerse. En el sector se ha apuntado a un acercamiento preliminar y sin mayor recorrido de Barceló, que ya estaría fuera del proceso, al igual que el fondo estadounidense Angelo Gordon, dueño de la cadena hotelera Room Mate desde este año junto al grupo canadiense Westmont Hospitality.

El interés de B&B por estos activos encaja con la voluntad de la compañía de crecer en España después de que la pandemia ralentizara sus objetivos de expansión. La clara vocación de ampliar su huella en el país se ha visualizado ya en varias operaciones anteriores, con la adquisición de 19 hoteles de Sindrone en 2016, y de otros cuatro hoteles en 2013. La compañía luce como credencial de su voracidad a nivel global (opera en 14 países) que abre una media de un nuevo hotel por semana. La compañía no contestó sobre esta información tras ser contactada por La Información.

Otro factor a favor de esta compra es el encaje entre ambos productos, ya que se trata en los dos casos de hoteles urbanos ubicados grandes ciudades, principalmente Madrid y Barcelona, y que no operan en propiedad, sino en régimen de alquiler con arrendamientos a largo plazo. El proceso para recibir y cribar ofertas lo pilota el banco de inversión DC Advisory, filial del grupo japonés Daiwa y un viejo conocido de Petit Palace por recibir otros mandatos en otras operaciones corporativas.

Sobre el proceso, que fue adelantado por este medio a finales de septiembre, el consejero delegado de la cadena, Alfonso Castellano, explicó días más tarde a Hosteltur que la compañía no buscaba una venta total, sino dar entrada a un socio o varios en el capital. “Estamos explorando opciones de dar acceso a nuestro capital a nuevos inversores que nos permitan acelerar el crecimiento de la empresa en el entorno posterior a la covid-19”, reconoció Castellano, que también habló de la posibilidad de que el plan no prosperase, ya que el entorno internacional "no anima a que los inversores se decidan".

No obstante, fuentes del sector aseguran a este medio que la opción de venta completa se sigue contemplando y que el precio exigido se acercaría e incluso podría superar los 200 millones de euros. Se trata de una cifra significativa si se tiene en cuenta que la transacción viene marcada por la crisis del coronavirus. Petit Palace fue pionera en la solicitud de financiación estatal a la SEPI y su fondo de solvencia para empresas estratégicas, como luego harían también otros competidores de la talla de Silken, Abades, Soho o Serhs. Lamentablemente, la empresa del Ministerio de Hacienda no aprobó su petición.

Un nuevo proceso de venta

En el sector recuerdan que no es el primer acercamiento que recibe Petit Palace de inversores internacionales durante la última década. La prensa especializada y la hemeroteca recogen que Hotusa, la compañía del empresario gallego Amancio López, lanzó una oferta por aproximadamente el 50% de la cadena, entonces bautizada como High Tech Hoteles y cuyo accionariado estaba entonces en manos del fondo de inversión N+1 y varios minoritarios. También se apuntó a un interés de otro gigante español, NH Hotels, y del grupo estadounidense Choice Hotels, que en 2016 tanteó a la cadena para hacerse con ella por entre 120 y 130 millones de euros.