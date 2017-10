Última moda de los directivos: combatir el estrés con la supervivencia extrema

De los ejecutivos se espera que tomen decisiones difíciles en un tiempo récord y lo más importante, que la decisión tomada sea la acertada. En ocasiones, durante este proceso muchos de ellos tienen que lidiar con el estrés, la ansiedad o la depresión.

“En situaciones de estrés, pánico o amenaza el ser humano actúa de forma instintiva de cuatro maneras diferentes: con agresividad, huyendo, quedándose bloqueado o con sumisión. En estos casos la primera reacción es inconsciente y automática lo que significa que, seguro, no es la mejor solución”, explica Carlos Vico.

Este experto en supervivencia ha creado Management Xtreme, un proyecto de 'coaching' pionero en España que consiste en diseñar experiencias de supervivencia extrema para entrenar a directivos y empresas. “Con estas pruebas conseguimos que superen sus miedos y las damos las herramientas necesarias para enfrentarse al estrés y ser mejores líderes. Les enseño a no entrar en pánico ante una amenaza. El pánico no es solo gente gritando y corriendo, son reacciones que están en nuestro instinto de supervivencia”, afirma Vico.

Para llevar a cabo estas actividades, Vico diseña experiencias "a la carta" para cada cliente. En todas ellas saca a sus clientes de sus zona de confort y les propone diferentes pruebas o puzzles. “El mundo de la empresa siempre es cambiante y toda las compañías tienen que evolucionar por eso es muy importante que el jefe sea el primero en adaptarse”, apunta.

En uno de estos viajes, Carlos se llevó a un directivo al desierto y lo dejó solo, mientras él lo seguía desde la distancia. El hombre tenía que sobrevivir con una mochila en la que solo llevaba agua, una navaja, una cuerda, una bolsa de basura y cerillas. El empresario consiguió llegar al destino donde la esperaba Vico aunque tuvo varios momentos en los que estuvo a punto de desfallecer.

“El jefe debe comerse el ego”



Para explicar el funcionamiento de la empresa, Carlos utiliza una metáfora con el fuego. Para poder hacer fuego se necesita combustible, oxigeno y calor, “para que la empresa funciona se necesitan tres patas: cuota de mercado, personal humano y el producto. Como en el fuego, si falla alguna de las tres patas, las otras dos tiene que potenciar a la primera”.

Para este aventurero, “los directivos tienen que ser conscientes de que no pueden hacer todo bien, pero la solución tampoco es pedir a alguien que haga algo y desentenderse… el jefe tiene que saber hacerlo, pero no tiene que ser el mejor en ese área. Él tiene que ser el gran optimizador”.

Vico también asegura que “en una empresa no se trata de tener personas que se parezcan a los directivos, el eslabón más débil es el que marca la fuerza de la cadena. Tengo que saber mis carencias comerme el ego y buscar a las personas que mejor las suplan”, describe.

El fundador de la escuela de supervivencia SurvivalXtreme transmite a sus alumnos todas sus experiencias en sus viajes a los entornos más inhóspitos, lugares con climas extremos donde el control de la mente y la actitud son claves para la supervivencia. En el último, en Groenlandia, estuvo a punto de morir después de que una placa de hielo se rompiera bajo sus pies. Hasta el rescate, logró resistir 14 horas en un entorno helado totalmente empapado. Para superar esa situación, su mayor aliada fue la mente.

Los cuatro ejercicios básicos de Carlos Vico

Realizamos con Carlos Vico cuatro actividades para salir de la zona de confort y buscar situaciones para que la cabeza trabaje de forma diferente. Llevamos una mochila con una botella de agua, cuerda, una bolsa, una navaja, un ferrocerio (una varilla para hacer fuego) y un huevo crudo. “El huevo es tu proyecto y debes protegerlo, siempre tiene que estar. Hay que protegerlo y cuidarlo”, indica Carlos.

Primer prueba: encender un fuego

El segundo ejercicio consiste en hacer un refugio con una bolsa lo más eficiente posible. Para hacerlo solo contamos con una bolsa de basura y lo que llevamos en la mochila. “No buscamos repetir lo de siempre porque nos lleva a los resultados de siempre, queremos optimizar los recursos”, apunta Vico.



Segunda prueba: hacer un refugio

El tercer reto demuestra que las cosas no son lineales, no nos podemos enfrentar a todo siempre de la misma forma. En este caso nos propone coger agua y hervirla para poder beberla y, lo más importante, no tenemos ningún recipiente para hacerlo. Nos explica que hay que imaginar que “el agua es el mercado y nosotros necesitamos crear un nicho de mercado porque no podemos atacar a todo a la vez. Lo primero que hay que hacer es reducir el espacio”.

Tercera prueba: hervir el agua

El fin de este puzzle, ya el cuarto, es perfeccionar una técnica. Hay que hacer un fuego y con ello demuestra que “no sabemos hacer de todo o hacerlo del todo bien. Lo que tenemos que hacer es comernos el ego y contratar a una persona que sepa hacerlo bien. El jefe también tiene que saber hacerlo, tiene que entender como funciona cada trabajo para optimizarlo”, afirma Vico.



Cuarta prueba: fuego por fricción