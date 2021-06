Prosegur espera facturar 6.700 millones en 2030 y apuesta por la digitalización

Prosegur ha centrado sus objetivos en expandirse como compañía y por ello afronta esta primera parte de la década con el reto de poner las bases para establecer un crecimiento del 5 o 6% en el medio y largo plazo, en línea con la estimación de crecimiento anual de su sector, lo que supondría alcanzar una facturación de entre 6.200 y 6.700 millones de euros en 2030.

Estas son las intenciones que la compañía ha señalado durante la presentación de su plan estratégico 2021-2023, cuya meta más inmediata es alcanzar los volúmenes de negocio anteriores a la pandemia del Covid-19, algo que estiman que sucederá en 2022.

Además, dentro de este plan estratégico Prosegur pretende seguir desarrollando su estrategia de crecimiento inorgánico y estima que en este periodo se puedan completar operaciones que añadan alrededor de 300 millones de facturación (para 2030 el horizonte se sitúa entre los 1.000 y los 1.300 millones).

La digitalización, una prioridad con 90 millones de inversión

Las dos ideas claves de este plan estratégico (denominado "Perform & Transform") son la eficiencia y la transformación del modelo productivo. Para ello, ha anunciado que invertirá hasta 90 millones de euros en iniciativas de digitalización que implantará gradualmente, con el objetivo de acelerar la marcha en construcción de una propuesta de valor "diferencial y rentable" y mejorar la experiencia del cliente.

"Con este plan aspiramos a mantenernos en la vanguardia de nuestro sector para seguir haciendo del mundo un lugar más seguro. El nuevo plan estratégico representa la combinación perfecta entre la mejora de procesos y la optimización de nuestras operaciones, junto con las iniciativas en innovación. Estamos convencidos de que, en esta nueva etapa, daremos un gran paso adelante y esto se verá reflejado en la valoración de la compañía y de nuestra acción", ha declarado el consejero delegado de Prosegur, Cristian Gut.

Niveles de rentabilidad en 2023 y mantener las líneas de negocio

Otro de pilares de este nuevo plan estratégico 2021-2023 es la rentabilidad de las operaciones, ya que la firma espera superar los niveles de rentabilidad previos a la pandemia en términos de Ebitda en 2023. En el largo plazo, y como resultado de las iniciativas de transformación y diversificación, Prosegur estima alcanzar una rentabilidad de las operaciones en el rango del 12-15%.

Igualmente, la generación de caja será un ámbito de actuación prioritario con el objetivo de mantener o superar la tasa de conversión lograda en el ejercicio 2020. En relación con la deuda, Prosegur espera volver a su nivel histórico de apalancamiento, una vez se estabilice la situación tras la pandemia.

En cuanto a la evolución de la actividad por líneas de negocio, Prosegur Security profundizará en el desarrollo de su propuesta de valor alrededor del Security Operations Center (SOC) con servicios de Security, Safety y Business Continuity, además de las actividades en Global Risk Advisory o seguridad electrónica. Finalmente, para esta unidad de negocio, el desarrollo de las operaciones en Estados Unidos será un vector de crecimiento fundamental.

Por otra parte, Prosegur Cash seguirá impulsando su área de Nuevos Productos con servicios como Cash Today, el desarrollo del negocio de cajeros automáticos o el crecimiento de su actividad de corresponsalía bancaria. También, en Prosegur Alarms el crecimiento de las operaciones a través de alianzas seguirá siendo una prioridad tras el buen resultado obtenido en España. Además, el desarrollo de nuevos servicios de vídeo analítica, los productos DIY (do it yourself) o Prosegur Ojo de Halcón serán otros de los ámbitos de actuación en esta línea de negocio.

En Cipher, la unidad de negocio de ciberseguridad, la compañía espera "mantener las altas tasas de crecimiento registradas en el último ejercicio" y "seguir generando sinergias comerciales gracias al modelo de seguridad integrada". Por último, Prosegur AVOS se configura como una unidad de negocio con alto potencial de crecimiento con una cartera de servicios fuertemente tecnologizada que le permiten ofrecer una propuesta al mercado "totalmente diferenciada" de los proveedores tradicionales del sector de este sector.