Los 'proxy' de Europa detectan excesos en el pacto de salida de Isla en Inditex

Las condiciones de salida de Pablo Isla en Inditex acapararon la atención del mercado en los días posteriores a conocer su final en el gigante textil tras más de tres décadas de servicio. Ahora se someterán ante la junta general de accionistas, en un cónclave previsto para dentro de cinco días y en el que los asesores de voto internacionales ya han emitido sus recomendaciones. Los proxy estadounidenses no ponen objeción a ningún punto del día, pero Corporance, su homólogo europeo, ha reparado en los "excesos" que contempla el acuerdo de no competencia entre Isla y la compañía.

En su informe, el proxy advisor recomienda a los accionistas de la compañía que voten en contra de este punto (el 7) porque, en su opinión, "excede ampliamente todos los límites" previstos en las normas que rigen el buen gobierno corporativo. La novación del pacto de no competencia supondrá para Isla dejar la compañía con 19,7 millones de euros -la gran mayoría a abonar 15 días después de la junta general- y otros 9,4 millones del plan de pensiones de la compañía. Sobre esta última vía de ingresos, Corporance califica su importe de 'excesivo', pues las aportaciones anuales que realizaba la compañía española equivalían al 50% de la retribución fija (1,6 millones de euros) del alto ejecutivo.

Corporance, miembro de la alianza de proxys europeos Proxinvest, justifica su posición en las recomendaciones que fija la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sugiere en su artículo 64 que los pactos de no competencia tengan un importe máximo a pagar de dos años de remuneración total anual. En el caso de las condiciones de salida de Pablo Isla se incluyen adicionalmente y de manera anualizada los ingresos a largo plazo (ILP, en el argot financiero).

Cabe recordar que el pacto de no competencia de Isla fue modificado el pasado 14 de diciembre, poco después de conocer el final de la etapa del ejecutivo. En esta reunión, los miembros del consejo de Inditex no solo modificaron los términos económicos, sino también las actividades prohibidas temporalmente para Isla una vez abandonase la firma. El empresario a día de hoy sigue cumpliendo con estas condiciones, pues no tiene una dedicación exclusiva en una gran compañía y se ha limitado a participar como asesor en IE University o General Atlantic.

Otras recomendaciones

Isla ya ha recibido en años anteriores varios tirones de orejas por parte de Corporance. En la pasada junta general, el proxy advisor recomendó oponerse a su salario y antes de la pandemia, en 2019, cuando la alianza Proxinvest todavía era conocida como Expert Corporate Governance Service (ECGS), recomendó también voto de castigo a su reelección. El motivo: el carácter "ejecutivo" de su presidencia, pues ponía en entredicho el papel del entonces consejero delegado, Carlos Crespo.

La opinión de Corporance, que también vuelve a inclinarse este año por el no a los salarios de la alta cúpula de la textil, choca con la de los otros dos grandes proxy advisors. Se trata de Glass Lewis e Institutional Shareholder Services (ISS), quienes recomiendan votar a favor de todos los puntos del día que se someterán a la junta general de accionistas. Está previsto que la votación prevista para el 12 de julio salga adelante sin mayor problema, habida cuenta de que el máximo accionista de la compañía, con más del 60% del capital social, es el fundador del proyecto Amancio Ortega.

A nivel global, la política de remuneraciones, en la que se encuadran los acuerdos de no competencia, se ha convertido en uno de los aspectos centrales de las prácticas de buen gobierno, como constata el informe anual del proxy solicitor -el asesor de las empresas cotizadas- Georgeson junto al bufete Cuatrecasas. No obstante, el otro gran proxy solicitor, Morrow Soladi, propiedad del fondo de inversión TPG, constató en su informe sobre la campaña de juntas del Ibex 35 que estos planes cosecharon en 2021 un 85,2% de apoyo medio, en línea con el resultado del año anterior.