Los 'proxys' castigan el nuevo bonus de Patuano en Cellnex pese a los reajustes

Cellnex someterá a examen en la junta del próximo jueves el bonus del nuevo consejero delegado, Marco Patuano. Los accionistas votarán los cambios efectuados en la política de remuneraciones. Por lo pronto, los asesores de voto internacionales no respaldan las modificaciones y recomiendan rechazar la nueva política de salarios. Entienden que el incentivo es "excesivo" pese a los retoques a la baja que se llevaron a cabo. En la asamblea del año pasado del gestor de infraestructuras de telecomunicaciones logró el respaldo del 56%. El plan reformulado permitiría llegar hasta los 18,1 millones de euros al primer ejecutivo en caso de cumplir con la totalidad de los objetivos marcados.

El consejo de administración aprobó a principios de este año, sin que aún hubiera una decisión tomada en la designación del nuevo CEO, un nuevo plan de incentivos para el periodo 2023-2025, como avanzó La Información. Consistía en el pago del 183% de la retribución fija anual y uno máximo del 610% anualizado si se alcanzara un “sobrecumplimiento” de los objetivos preestablecidos. Es decir, ese techo será un 1.118% de la retribución fija del nuevo consejero delegado. Esto se produjo después de una revisión del paquete retributivo ante la "disidencia" de los proxys y accionistas institucionales exhibida durante la segunda parte del año pasado, tras la junta general.

Los 'proxy advisors', que han ido ganando mayor peso a la hora de influir en el voto de los inversores más pequeños, coinciden en aplaudir la decisión de la compañía de reajustar los incentivos y tratar de simplificarlos eliminando algunos elementos que complicaban el cálculo. "Observamos algunos cambios positivos en la política de remuneración, incluida la simplificación del funcionamiento del plan de incentivo", apunta Glass Lewis en su informe, consultado por La Información. El otro gran asesor, ISS, también aplaude las medidas, pero entienden que no son suficientes para dar 'luz verde'.

La conclusión a la que llegan ambas firmas es que el incentivo es "excesivo". "Nuestra preocupación principal se mantiene; el pago máximo será del 1.116% de la remuneración fija, lo que significa que podría recibir 14,51 millones; para nosotros es excesivo, incluso reconociendo el excelente desempeño requerido durante los tres años", asegura Glass Lewis. Para ISS, el nuevo esquema, que está más simplificado pero que no plantea grandes rebajas respecto a los emolumentos máximos, "no aborda completamente las preocupaciones de los accionistas minoritarios". Cree que el balance entre la compensación variable tanto a corto como a largo plazo se ha logrado sólo "parcialmente".

El último ejercicio completo de Martínez acabó sin poder cobrar su incentivo del plan 2020-2022, al no haberse alcanzado el umbral de revalorización de la acción por el castigo a este tipo de compañías en bolsa. La bajada de los títulos rozó el 40% y colocó al grupo catalán en el puesto 9º de los comparables. Martínez cobró 1,57 millones de euros de retribución variable, junto con los 1,3 millones de euros fijos. A esto se suma la remuneración fija por el consejo de 125.000 euros, la contribución al plan de pensiones de 325.000 euros y la retribución en especie que es de 33.600 euros. La bajada de todo lo devengado es del 32,4% respecto al exitoso año 2021, cuando el ejecutivo rozó los 5 millones de euros en total. Su salida implicará el pago de dos anualidades completas de indemnización (2,6 millones) y la parte proporcional de los elementos fijos.

El resto de puntos que se tratarán en la junta general han sido respaldados por ambas firmas estadounidenses. Uno de los más relevantes es la elección del nuevo CEO tras la salida de Martínez. Como asegura ISS, para su elección se entrevistaron a un total de ocho potenciales candidatos en un proceso ejecutado de la mano del 'headhunter' Russel Reynolds. "Patuano resultó el candidato que recibió el apoyo unánime", asegura ISS, quien hace mención a las discrepancias y las salidas del presidente no ejecutivo y de uno de los independientes.

"Si bien los accionistas pueden tener algunas preguntas respecto a las renuncias, no hemos identificado preocupaciones significativas con respecto al proceso de designación del nuevo CEO", apuntan en Glass Lewis. ISS aporta también algunos datos interesantes sobre el contrato que se firmará con Marco Patuano. Cellnex ha exigido, obviamente, exclusividad. Hoy ocupa el puesto de presidente no ejecutivo de la italiana A2A. Eso sí, el consejo le otorgó una dispensa para su puesto como asesor en Digital Value SpA "con la condición de que Digital Value no compita con Cellnex". Esta compañía es una cotizada transalpina dedicada a la integración de infraestructuras tecnológicas.

La 'nueva era'

Más allá de las la ratificación de los nombramientos de nuevos consejeros -Jonathan Amouyal como dominical en representación del fondo TCI (Chris Hohn) y Teresa Ballester, Óscar Fanjul y Dominique D´Hinnin como independientes-, el orden del día incluye la aprobación de la facultad de distribución de dividendos con cargo a la reserva de prima de emisión y la autorización al consejo para la adquisición de acciones propias o para la venta y para aumentar capital. La elección de los miembros del órgano de decisión ha sido respaldada por los asesores.

Esta asamblea será la que ratificará la 'nueva era' de Cellnex. El 'alma mater' de la compañía saldrá de la compañía tras más de ocho años liderando una carrera de crecimiento a través de adquisiciones. El freno a éstas últimas, tras los reveses en la adquisición de las torres de Deutsche Telekom y de Vodafone (Vantage Towers), precipitó los cambios. Ahora, la reducción de la deuda y la mayor disciplina financiera para lograr el grado de inversión junto con el crecimiento orgánico marcarán los pasos de Marco Patuano.