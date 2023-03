El PSOE vigilará de cerca que el traslado de Ferrovial no afecte a sus empleados

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha exigido transparencia a Ferrovial, "más allá de un comunicado", reprochándole que "se ha hecho adulta" gracias a los fondos públicos: "Con esa trayectoria hubiera sido deseable un mayor compromiso con los ciudadanos de su país".

Así se ha pronunciado la también ministra de Educación en la habitual rueda de prensa desde la sede nacional del PSOE sobre la decisión de esta empresa de trasladar su sede social a los Países Bajos. "Entenderán que no compartamos en absoluto la decisión adoptada por Ferrovial", ha apostillado Alegría.

Al respecto, la dirigente socialista ha advertido de que el Gobierno estará "muy vigilante" para que esta marcha de Ferrovial "no afecte lo más mínimo a ningún empleo de los trabajadores" de la empresa, incidiendo en que esta decisión no solamente es negativa para el Ejecutivo, sino "para el conjunto del país". En cualquier caso, Alegría ha reivindicado la acción del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia empresarial: "Este Gobierno está al lado de las empresas desde el primer minuto y no son solamente palabras, es importante ir a la política de los hechos".

Le exige más transparencia

Desde aquí, Alegría ha sacado pecho de las medidas adoptadas por el Gobierno durante la pandemia y la crisis provocada por la guerra de Ucrania para ayudar a las empresas. "Una decisión de este calado, lo menos que tiene que hacerse y lo mínimo exigible es absoluta transparencia. Digo esto porque, más allá de un comunicado, pocas explicaciones más se nos han aportado", ha sentenciado la portavoz socialista.