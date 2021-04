Madrid y Barcelona entran en liza para liderar el negocio del turismo de lujo

Four Seassons

Un Porsche Panamera rojo, con licencia VTC y el sello del hotel, espera en la calle Sevilla de Madrid a los clientes del Four Seasons. Tras una inversión de 608 millones de euros, la cadena canadiense abrió el pasado mes de septiembre este cinco estrellas en el complejo Canalejas, antigua sede del Banesto, justo al lado Puerta del Sol. Quizás sea el mejor símbolo de la apuesta de la capital por posicionarse en el turismo del lujo, un mundo en el que Barcelona ocupa el segundo puesto en el ranking global solo por detrás de Nueva York.

El esfuerzo por cambiar el modelo turístico en la capital es obvio. Así lo aseguraron la propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, en la reinauguración hace diez días del emblemático Hotel Ritz tras tres años de reformas. Todo ello de la mano de la cadena Mandarín Oriental, que ha invertido 150 millones de euros en la compra del establecimiento y otros 100 en reformarlo íntegramente. En una oferta que pone, por ejemplo, toda la restauración del establecimiento en manos del triestrellado chef de Denia (Alicante), Quique Dacosta.

El Four Seasons y el Ritz no son ni serán los únicos hoteles de lujo que estarán a disposición de madrileños y visitantes en los próximos meses y que propiciarán que la capital, que en 2019 contaba con 32 hoteles de lujo o gran lujo, disponga de unos 40 cinco estrellas en un par de años. El Santo Mauro, tras un año de cierre que ha aprovechado para realizar diversas reformas, ya ha vuelto a abrir sus puertas. Rosewood Hotels & Resorts reabrirá el Villa Magna, en obras desde hace un año, a finales de 2021. También para finales de año, en la antigua sede del Monte de Piedad, junto al Monasterio de las Descalzas, Marriott abrirá The Madrid Edition, con 200 habitaciones en una superficie de 25.000 metros cuadrados.

Justo enfrente del Four Seasons, en la calle Sevilla, en el edificio que antes albergaba al histórico hotel Asturias, Marriott, con su marca de lujo W, inaugurará en 2022 otro cinco estrellas con 139 habitaciones. CR7 (la marca de Cristiano Ronaldo) Pestana, tras el Pestana Plaza Mayor, se instalará en la Gran Vía, con 168 habitaciones. También en esta arteria estará el Evok Gran Vía, con casi 90 habitaciones. Iberostar Hotels & Resorts abrirá en el segundo semestre de 2021 el Iberostar Teatro Albéniz en la antigua sede del histórico teatro, edificio declarado bien de interés cultural.

Radisson Red Madrid tiene prevista su reapertura en 2022 y el grupo hotelero acaba de establecer en Madrid el centro de excelencia de seis de sus departamentos esenciales en todo el mundo como son el de Gestión de Ingresos, Tecnología de la Información, Recursos Humanos, Diseño Técnico, Contenido gráfico y Compras, hasta convertir Madrid en un 'hub' para la multinacional. Igualmente, entre la calle Montera y la Plaza del Carmen, también muy cerca de la Puerta del Sol, la familia mexicana Díaz Pastrana, a través de Exacorp, construye otro megacomplejo hotelero de cinco estrellas, que podrá albergar a 2.000 personas y en el que la cadena Hyatt es la principal favorita para gestionarlo.

Un aluvión de aperturas dentro del segmento hotelero del lujo, paradójicamente en un momento en el que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid cayeron un 37% en marzo y solo se cubrieron el 25,19% de las plazas, según el INE; también en el que solo 14 de los 34 hoteles de cinco estrellas de la capital están abiertos ahora mismo (el 40%), ante la falta de viajeros, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); en el que el emblemático Hotel Palace ha presentado un ERE para 152 trabajadores, el 45% de su plantilla, o el Intercontinental, en pleno Paseo de la Castellana, también plantea un ERE para sus trabajadores.

Madrid, según los números del sector, cuenta en este momentos con unos 15.000 apartamentos turísticos (más 6.000 habitaciones) frente a “11.000 plazas en hoteles de cinco estrellas”, según dijo Isabel Díaz Ayuso en la reinauguración del Ritz, el 15 de abril, que se convertirán en más de 14.000 cuando se culminen todas las aperturas previstas hasta 2022. “El target turístico de Madrid es de alto poder adquisitivo, con más de 270 euros diarios”, explicaba Almeida ese día, “y la reforma del Ritz nos va a permitir potenciar la imagen de Madrid como destino turístico de excelencia”.

"Londres era, y es, la gran referencia europea y mundial del turismo del lujo, como en España lo era hasta ahora Barcelona, pero el Brexit y el procés han socavado un tanto su imagen"

En la jornada ‘Madrid, ahora más que nunca: retos y oportunidades en el mercado hotelero madrileño 2021’, organizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y la consultora internacional especializada en el sector hotelero Christie & Co, los participantes coincidieron en que España, y en concreto Madrid, comenzará a “recuperar en el segundo semestre de 2021 la inversión hotelera”, y para la directora de CaixaBank Hotels & Tourism, Helena Murano Caney, “Madrid se está posicionando como un destino muy importante” por su mejora en la oferta, sobre todo en cuanto a los hoteles de lujo, posicionándose así “como un destino” de ese perfil de visitante.

Por su parte, Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento, cree que "las nuevas marcas ponen a Madrid en el mapa de la oferta del lujo mundial y contamos con muchos recursos recursos para atraer al turista de alto nivel”, que es el objetivo del consistorio. Y es que, según fuentes del sector hotelero, “Londres era, y es, la gran referencia europea y mundial del turismo del lujo, como en España lo era hasta ahora Barcelona, pero por un lado el Brexit y por otro el procés han socavado un tanto su imagen y, en este sentido, Madrid ha logrado posicionarse muy bien y atraer a inversores hoteleros de alto standing”.

Sin embargo y pese a estos deseos y la apertura de hoteles de lujo en Madrid, el análisis de la firma especialista Christie & Co sobre la inversión en hoteles en España refleja que en 2020 la misma cayó hasta los 900 millones de euros desde los 2.375 millones de 2019, el año prepandemia, y pronostica que hasta 2023 no se recuperará totalmente el nivel de inversión anterior al SARS CoV-2. Mientras, el turista que se acerque a Madrid, pocos por ahora, vivirá la dicotomía de poder alojarse por apenas 30 euros en un apartamento turístico o un hostal o los más de 600 euros que cuesta la habitación más económica para este fin de semana en el flamante Four Seasons de Canalejas. Eso sí, con un Porsche esperándole en la puerta.