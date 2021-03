"La pyme que no esté digitalizada está muerta, no va a salir de esta crisis"

José Manuel Casas es licenciado en Ciencias Físicas por la UAB y MBA en el IESE y entró en Telefónica en 2002 como director de Marketing y Ventas de Terra España después de trabajar en las consultoras Europraxis y Andersen Consulting y en el Banco Santander. Entre 2004 y 2013 ejerció cargos de responsabilidad en filiales de Telefónica en Argentina, Colombia y Ecuador. Desde enero de 2008 es director general de Telefónica Este (Mediterráneo y Aragón) y en esta entrevista en El Heraldo de Aragón repasa la situación actual.

Pregunta-. Telefónica realiza ahora un gran despliegue de 5G, ¿es esa la gran motivación de la operadora hoy?

El despliegue de 5G al final es el despliegue de una herramienta. Para el ciudadano y el cliente si no hacemos algo más no sirve para nada. Es verdad que el despliegue de 5G ha sido masivo y acelerado, hemos terminado con un 65% en Aragón al cierre de 2020 y eso es una muy buena noticia. Pero de lo que se trata ahora es de construir las soluciones que van sobre las autopistas del 5G. Eso es lo que va a cambiar. Los expertos hablan de que esto no es una generación más, sino que es una revolución, que tiene mucho que ver con la revolución del internet de las cosas.

P-. Telefónica no fue la primera en ejecutar el despliegue de 5G, pero va rápido.

Exacto.

P-. ¿Hubiese sido mejor empezar antes?

No, al revés. Esto es huevo-gallina, que no sabes qué es lo primero. Con muy pocos terminales o dispositivos móviles tenía poco sentido de negocio. Ahora que hay una amplia gama de teléfonos 5G a precios que arrancan en los 80-100 euros tiene sentido un despliegue así. Luego hay que ver que nosotros estamos mejor preparados que otros para el depliegue de 5G, con más infraestructura detrás.

P-. Es este el momento de 5G.

Está a punto y eso que este todavía es un 5G de primera generación. Ahora va a venir, en dos o tres meses, una licitación de frecuencias, a la que vamos a optar, y eso nos va a permitir dedicar al 5G frecuencias exclusivas, porque hoy el espectro radioeléctrico que estamos utilizando es el mismo espectro del 4G. El 5G de segunda generación, que será cuando tengamos el espectro adecuado, tendrá mucha más potencia.

P-. ¿En qué lo notaremos?

Hay un incremento de velocidad en la transmisión de datos muy importante, pero eso ya se ve hoy incluso con este 5G de primera generación. Hay un salto importante, del orden de diez veces la velocidad de lo que tenemos en 4G. Eso tampoco es que sea la gran diferencia, porque la velocidad de 4G es mucha, la gran diferencia es lo que llaman la latencia, que es el tiempo de respuesta de los repetidores. La latencia del 4G está del orden de los 40 milisegundos y la del 5G en un milisegundo. Es lo que llaman casi tiempo real, emular el tiempo real.

P-. La pandemia ha demostrado que la calidad de las redes en España es de las mejores de Europa. ¿Cómo lo valora y qué afecta a la actuación de la empresa con sus clientes?

Lo que he dicho es muy relevante. Un titular leído en estos meses es que España fue el único país de Europa donde Netflix no bajó la calidad de vídeo durante el confinamiento duro y eso fue así porque teníamos una penetración de la fibra que permitía estar simultánemente teletrabajando, estudiando, viendo las series, todo y todos a la vez. Álvarez Pallete venía diciendo hace años que España tenía más fibra que el Reino Unido, Italia, Francia y Alemania juntas y ahora lo hemos visto. Efectivamente, somos el primer país de Europa con mucha diferencia en fibra y el tercero del mundo. Se ha puesto en valor la red que tenemos en España y en Telefónica.

P-. ¿Y esto ha generado algún reto más?

Lo que hemos hecho es seguir invirtiendo en fibra, lanzar el 5G en plena pandemia, reforzar la apuesta por la infraestructura. Pero nuestra mayor preocupación es la transformación digital de las empresas en España. Lo que decimos es que con una buena transformación digital la productividad de las pymes debería aumentar entre un 15% y un 25%.

P-. Sin embargo, aún hay muchas pymes no digitalizadas.

La que no lo esté está muerta, no van a salir de esta. Muchas han hecho un esfuerzo de quitarse el sombrero, pero falta.

P-. Esa es una tarea que tienen por delante.

Yo diría que esa es LA tarea.

P-. Más que la 5G u otras cosas.

Sí, por lo que digo. Tenemos 5G y fibra en el 100% del territorio, ¿y? Si la gente no hace la adopción de esas tecnologías para su vida o para teletrabajar, o las empresas para el e-commerce y estar más cerca de los clientes, para digitalizar determinados procesos productivos y subir cosas en la nube y protegerse con ciberseguridad... Si las empresas no hacen esto, están muertas.

P-. ¿Cuál es la situación de Telefónica en una crisis económica como la actual?

Los números y resultados de Telefónica son públicos, están ahí. Cuando preguntamos por qué en un momento en el que se ha puesto en valor la conectividad los ingresos caen la respuesta es fácil: nosotros vivimos de nuestros clientes y estos lo están pasando mal, es así de simple, así de triste, y ojalá la crisis acabe pronto. El sector turístico, motor de la economía española, lo está pasando fatal, tenemos un montón de clientes, incluso cadenas hoteleras, que nos han dicho que no pueden pagar, ha habido muchos aplazamientos. Telefónica se ha portado de modo muy solidario con esos clientes.

P-. Eso le afecta a usted como responsable de la zona Este, que incluye el Mediterráneo.

Mi territorio es el más afectado con diferencia. La caída en el territorio mediterráneo ha sido mayor que en otros por la exposición al sector turístico.