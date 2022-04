Así se mueve Kosmos: los negocios que maneja la empresa de Gerard Piqué

"No me he metido en lo de Kosmos por el dinero, podría estar toda mi vida tirado en un sofá sin hacer nada. Pero sí que es cierto que en la sociedad en la que vivimos, generar dinero significa éxito y a mí eso sí que me gusta. Me gusta ser exitoso en todo lo que hago". Estas son (parte de) las palabras que hace menos de 12 horas pronunció Gerard Piqué en una rueda de prensa de poco más de 60 minutos emitida en su canal de Twitch. El vídeo cuenta ya con más de medio millón de visualizaciones (y subiendo). No es para menos: el central de FC Barcelona compareció para explicar los audios publicados por El Confidencial en los que se desvelaba cómo había gestionado con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el pelotazo de la Supercopa que desde 2019 se disputa en Arabia Saudí y por el que la empresa del futbolista se ha embolsado hasta 24 millones de euros en comisiones. Un negocio, por cierto, que el Consejo Superior de Deporte (CSD) ya está investigando.

Precisamente, esas palabras de Piqué son solo una muestra más del afán del futbolista por los negocios fuera de los terrenos de juego. Algo que ayer ya reiteró en más de una ocasión y que, a decir verdad, nunca ha escondido. La 'piedra angular de su cartera' es Kosmos Global Holding S.L., cuya sede se encuentra en Paseo de Gracia, 32 (Barcelona). Fue constituida en noviembre de 2017 y tiene como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades: identificación, adquisición, tenencia, administración y gestionó de cualquier tipo de negocio relacionado con el sector de las comunicaciones y/o entretenimiento a través de cualquier medio de difusión y plataforma; la organización, desarrollo y explotación, por cualquier medio, de ferias, jornadas, encuentros, eventos, torneos, competiciones deportivas o culturales, incluyendo la gestión de derechos de imagen y retransmisión audiovisual y, también, la creación, diseño, desarrollo y explotación de cualquier tipo de aplicación y/o red social y/o plataforma de carácter lúdico y/o deportivo.

El claim de la compañía es el siguiente: "Kosmos está reinventando los negocios de medios y deportes de ayer para las audiencias del mañana"; y, según figura en la propia página web, Gerard Piqué es el fundador, director ejecutivo y presidente. Para su creación, el central también obtuvo la ayuda de Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, que actualmente es también miembro del consejo de directores de Kosmos. De hecho, tal y como recuerda La Vanguardia, la relación entre ambos fue clave para que el Barça firmase en 2017 un acuerdo de patrocinio de 50 millones de euros anuales con Rakuten. Entonces, Piqué hizo de intermediario para sentar las bases del contrato.

La Copa Davis, su mayor éxito

Las patas sobre las que se sustenta hoy en día el negocio de Kosmos -que tiene casi 100 empleados, según dijo ayer Piqué- son Tenis Kosmos, Kosmos Estudios y Kosmos Fútbol Kosmos. La primera es una subsidiaria enfocada en el desarrollo y gestión de eventos mundiales de tenis y protagonista de uno de los grandes éxitos del futbolista, el nuevo formato de la Copa Davis -que ha movido hasta 24 millones de euros en dinero público- así como la organización de nuevas competiciones innovadoras en el transcurso de un acuerdo de 25 años.

Kosmos Studios es una productora con sede en Barcelona que crea, produce y empaqueta contenido deportivo y de entretenimiento de vanguardia. Uno de sus trabajos más sonados (y controvertidos) fue 'La Decisión' de Antoine Griezmann. Un mini-documental en la que se veía como el jugador francés tomaba la decisión, valga la redundancia, de quedarse en el Atlético de Madrid y rechazar la propuesta del FC Barcelona. Por último, Fútbol Kosmos está enfocada en el desarrollo, mercadeo y administración de propiedades de fútbol global. A través de esta subsidiaria compró el Andorra FC en 2018.