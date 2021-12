Una querella contra los directivos de Abengoa vuelve a la Audiencia Nacional.

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, ha dictado un auto por el que se inhibe en favor del Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional, al que enviará las diligencias previas incoadas tras una querella presentada por accionistas de Abengoa contra directivos de la multinacional sevillana.

La querella fue interpuesta inicialmente en junio de 2020 en la Audiencia Nacional por Inversión Corporativa, que agrupa a accionistas vinculados a los fundadores de Abengoa, contra el consejo de administración de la empresa presidido por Gonzalo Urquijo por su actuación en las restructuraciones financieras de la compañía al considerar que perjudicaban a los accionistas minoritarios. En octubre de 2020, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional acordó no admitir a trámite la querella al no considerarse competente porque señalaba que la defraudación denunciada no era "de grave repercusión para la economía nacional" y recordaba que la querella la presentó una sociedad que representa un porcentaje inferior la 5% de compañía.

En el auto de la magistrada del Juzgado sevillano, con fecha 22 de diciembre, al que ha tenido acceso Efe, se indica que tras la querella inicial "se han ido presentando múltiples denuncias de accionistas minoritarios instando a su adhesión a la querella" y que el Ministerio Fiscal informó favorablemente a la acumulación y apoya la competencia de la Audiencia Nacional. Argumenta el auto la acumulación de "hasta 101 accionistas minoritarios, pertenecientes a diversos puntos del territorio nacional y abarcando la totalidad del mismo, así como integrando un elevadísimo número de títulos accionariales" que se consideran perjudicados por las actuaciones de los querellados.

Concluye que estaríamos "ante una defraudación con grave repercusión para la economía nacional por cuanto afecta además a una generalidad de personas a la que genera un importante perjuicio patrimonial". El grupo energético y tecnológico Abengoa se encuentra en la actualidad en concurso de acreedores y en búsqueda de un socio inversor que lo rescate, y ha logrado un nuevo aplazamiento, hasta el 14 de enero, del plazo que le había dado la banca acreedora para devolver varias líneas de crédito pendientes.