Así es Marta Ortega, el "arma secreta" de Zara y la nueva presidenta de Inditex

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo, sino también a la industria de la Moda en general". Estas son las propias palabras de Marta Ortega, que incluye el comunicado que a primera hora de esta mañana ha remitido Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que anuncia el relevo de Pablo Isla después de nada menos que una década, desde que cogiese el timón del grupo en 2011.

Tal y como reza la nota: "El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su Presidente, Pablo Isla, y de su fundador, Amancio Ortega, y previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de abril de 2022". A esto hay que sumar que Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos. Con todo, el consejo de administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011, con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex.

Marta Ortega, nacida en Vigo el 10 de enero de 1984, es la única hija del matrimonio entre Amancio Ortega y de Flora Pérez, la segunda mujer del magnate de Inditex. A decir verdad, su nombramiento no pilla por sorpresa, pues lleva tiempo siendo considerada la heredera natural del enorme imperio textil que su padre lleva 'tejiendo' tantos años. De hecho, ha pasado por varios departamentos de la compañía y actualmente es la única que trabaja en Zara, la joya de la corona del Grupo, concretamente en el departamento de diseño de moda de Arteixo, donde está junto con Beatriz Padín, la coordinadora de las colecciones de ropa para mujer.

Estudios y vida personal

Comenzó sus estudios en A Coruña, pero ha pasado también por Suiza, donde finalizó el bachillerato, y Londres, ciudad en la que cursó empresariales en la escuela de negocios europea de la Universidad de Londres. Se acabó licenciando en 2007 en la especialidad de empresariado internacional. Nada más acabar la carrera, empezó a trabajar en el Zara del barrio de Chelsea. Después pasaría por distintos departamentos y sedes de distintos países.

En cuanto a su lado más personal, aunque se ha mantenido durante varios años en un segundo plano, al menos en el sentido mediático, lleva ya tiempo en la palestra. Se conoce de ella que es, obviamente, una apasionada de la moda y también gran aficionada a la hípica. Actualmente, está casada con Carlos Torreta, hijo del diseñador argentino Roberto Torreta; es su segundo matrimonio, pues antes ya lo contrajo con el jinete Sergio Álvares. Es madre de una niña, Matilda, y de un niño, Amancio Jr.

El "arma secreta de Zara"

Recientemente, Ortega fue la portada digital del suplemento de The Wall Street Journal, recordemos, uno de los diarios económicos de referencia a nivel mundial. Fue presentada, nada menos, que como "el arma secreta de Zara". En el reportaje se describe el día a día de la hija de Amancio Ortega. Para ella la idea que le acompaña en su trabajo es "tender puentes entre las pasarelas y la calle, el pasado y el presente, la tecnología y la moda, el arte y la funcionalidad". De hecho, en dicha publicación ya se presentaba o se vislumbraba que en su figura podía estar la próxima presidenta de Inditex.

Y es que la empresaria de 37 años sostenía en The Wall Street Journal que "siempre" estará disponible para la empresa, tras recordar sus duros inicios en un puesto de ventas en la tienda londinense. Ortega se muestra cercana con la plantilla, enfatizando que tiene una estructura no jerarquizada. "No se trata de una persona haciendo un buen trabajo. Somos un equipo. (...). Creo que (mi padre) nunca fue el mejor en ninguna cosa en particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa", explicaba "Obviamente, somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande: no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro (trabajo) diario no es algo sobre lo que nos preocupemos", agrega.

Por último, para la empresaria gallega, el hecho de que Inditex haya permanecido en La Coruña "ha sido parte del éxito de la empresa" porque ofrece una perspectiva diferente a la que se puede tener en un lugar donde se acumulan muchas empresas.