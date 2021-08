La revolución del neobanco Rebellion: llegar a dos millones de clientes en 2022

El neobanco español Rebellion tiene claro que los servicios financieros que ofrece no son comparables con los de la banca tradicional. Y tampoco quiere igualarlos. "Nosotros no especulamos con el dinero de nuestros clientes", cuenta su consejero delegado y cofundador, Sergio Cerro, a La Información. Por ello, no comparte en absoluto la máxima que repite el sector sobre igualar las reglas de juego entre fintech y bancos tradicionales. Estos últimos no paran de repetir que la carga regulatoria y de supervisión que asumen no les permite competir en las mismas condiciones.

Las entidades financieras observan como un nuevo universo paralelo está resurgiendo para hacerles frente y, como cualquier gran colectivo, no quieren quedarse de brazos cruzados. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el sector del taxi y la llegada de tecnológicas como Uber o Cabify. Es habitual poner en un principio barreras a la innovación y a las ideas, pero finalmente los viejos y los nuevos actores acaban reconciliándose y coexistiendo de algún modo. De hecho, algunos bancos ya empiezan a ver a los neobancos y a las fintech como una oportunidad para crear alianzas estratégicas.

Rebellion es un neobanco fundado en 2017 por Sergio Cerro y Alex Sagrado. Nació simplemente como una aplicación con una cuenta corriente y una tarjeta de débito Mastercard que operaba a través de la firma británica PFS, la cual asumía la responsabilidad regulatoria y permitía a la fintech realizar su actividad sin ningún tipo de licencia. Esta empresa se ha mudado a Irlanda tras el Brexit para seguir trabajando en Europa. Sin embargo, un año después se dieron cuenta de que no era tan fácil trabajar dependiendo tan fuertemente de un tercero. Fue entonces cuando iniciaron los trámites para solicitar el permiso para operar como Entidad de Dinero Electrónico (EDE).

En abril de 2019 recibieron el pase en Lituania, convirtiéndose en la primera fintech española en tener una licencia de este tipo que le permitiese operar a nivel comunitario. Todavía siguen manteniendo a PFS como proveedor, aunque esta etapa poco a poco va quedando atrás y ya comienza a utilizar su propia infraestructura. "Independizarnos de PFS nos da fortaleza para poder hacer las cosas como queremos. También existen ventajas de costes, pero sobre todo por el control", remarca el cofundador de Rebellion.

Tiene previsto captar otros 10 millones de inversión privada para relanzar el proyecto y cumplir con su ambicioso objetivo: 2 millones de clientes en 2022

La compañía ha levantado fondos por el momento por más de 10 millones de euros y está participada mayoritariamente por Beka Finance. Además, tiene previsto captar otros 10 millones de euros de inversión privada a final de año, lo que le permitirá a sus dueños relanzar el proyecto. Impulsar la presencia es clave para Rebellion, sobre todo si quiere cumplir con su ambicioso objetivo: 2 millones de clientes en 2022. Actualmente cuenta con unos 230.000 usuarios registrados, de los cuales 90.000 tiene una cuenta operativa.

Cerro ve el mercado español como una gran oportunidad y está convencido de que continuarán creciendo. Este crecimiento también puede llegar vía expansión geográfica. No descartan llegar a Portugal, Italia, Francia y algún país del Este durante 2022. "La pandemia ha sido un motor clave", menciona. Las personas se vieron obligadas a tener que utilizar sus aplicaciones de banca digital para poder seguir teniendo acceso a sus servicios financieros durante la peor parte del confinamiento. De hecho, esta tendencia ya está teniendo efectos con el cierre de cientos de sucursales desde que estalló la crisis. Algunas incluso bajaron la persiana durante el estado de alarma y no volvieron a subirla jamás.

El problema es que la principal lucha de los neobancos es su rentabilidad: "Es la piedra filosofal"

El problema es que la principal lucha de los neobancos es su rentabilidad "Es la piedra filosofal", apostilla el consejero delegado de Rebellion. De ahí que la igualdad de reglas no sea del todo plausible, puesto que sin licencia bancaria no se puede aceptar depósitos para ganar dinero con los fondos de los clientes. Su oferta permite pagar con Google o Apple Pay, sacar efectivo en cajeros y hacer y recibir transferencias sin pagar cuotas o comisiones. No obstante, en España no es necesario el permiso bancario para ofrecer créditos y, por ello, quiere adentrarse en el mundo del negocio del consumo a finales de este ejercicio, sobre todo bajo el formato de "compra ahora y paga más tarde". La fintech lanzó un programa piloto el año pasado pero lo suspendió por la pandemia. Ahora lo quiere volver a reactivar.

Su foco está puesto así en lograr una masa crítica de usuarios y evolucionar a nuevas líneas de negocio. Una de las novedades más recientes ha sido su inmersión en el mundo de las criptomonedas. Su aplicación permite desde hace unos meses la compraventa de activos digitales (criptomonedas) en asociación con Bitpanda. Por ahora incluye en su oferta Bitcoin, Dogecoin, Ethereum y Cardano (ADA). Continuará añadiendo nuevas. "Esta es, lógicamente, una nueva vía de monetización", señala Cerro. "Hasta ahora prácticamente no ingresábamos nada, aquí pedimos el 2% de la transacción", reconoce. Rebellion ha hecho un análisis de mercado y con este precio se situarían como los más competitivos del mercado para este servicio, solamente se colocaría cerca Revolut.

Y todo ello pretende hacerlo bajo un modelo de banca a la carta. Cerro no cree en el de suscripción. Considera que existe fatiga en el mercado con este tipo de pagos. "Están agotados", subraya. Su propuesta pasa por ofrecer determinados servicios y que sus usuarios paguen únicamente por aquello por lo que consumen. Al contrario, es uno de los caminos que están tomando grandes entidades como Banco Santander con 'Santander One'. El cofundador de Rebellion está convencido de que viene un año "muy interesante" en el que muchos clientes financieros empezarán a buscar alternativas, lo que les permitirá captar mercado. "Confío en que seguiremos creciendo y alcanzaremos nuestros objetivos", agrega.