Redeia abre un plan de salidas incentivadas para el área corporativa

Grupo Redeia y los sindicatos comienzan a dar forma a sus nuevos convenios colectivos. En concreto, Redeia (Red Eléctrica Corporación) y UGT han pactado un plan de salidas incentivadas en su primer convenio colectivo para el periodo 2023-2025 para trabajadores que cumplan la edad requerida legalmente para poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria (63 años). Los que decidan acogerse tendrán el 80% del salario bruto hasta llegada de la edad legal de acceso a la jubilación ordinaria.

Fuentes de UGT trasladan a La Información que también cabe la posibilidad de que el trabajador anticipe su salida a enero del año en el que cumpla la edad de acceso a la jubilación anticipada voluntaria. En este caso, ganaría el 70% del salario hasta que cumpla los 63. Fuentes de la empresa han preferido no hacer comentarios sobre los detalles del acuerdo. Sí señalan que se sometió a referéndum el 2 de febrero, en el que participó el 88,4% de la plantilla y fue refrendado por el 87,3%, y que se firmó el miércoles de la semana pasada.

Hay que señalar que de Red Eléctrica Corporación dependen alrededor de 400 trabajadores y que el 25% de la plantilla no está sujeta a convenio. UGT es el único sindicato con representación en esta pata del grupo. Fue a inicio de 2020 cuando los empleados de Red Eléctrica S.A.U. pertenecientes a los servicios corporativos pasaron a pertenecer a la primera.

En este sentido, se siguen negociando las condiciones para el XII Convenio Colectivo de Red Eléctrica S.A.U., integrada por 1.200 empleados. Aquí el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) es el mayoritario, con el 65% de los delegados, aunque también forman parte CC OO y UGT. El último convenio se firmó en 2019 con vigencia de dos años, mientras que el nuevo englobará un periodo de cuatro años. Las fuentes consultadas indican que las negociaciones están "muy avanzadas" y que parte de la representación social entiende que podrían extrapolarse muchas de las condiciones pactadas para la parte corporativa. SIE pide una de revisión salarial vinculada al IPC y a una mejora en igualdad de género en la empresa.

Subida salarial del 2,5%

Continuando con Red Eléctrica Corporación, para 2022 se ha fijado un incremento consolidado del 3% en salario fijo y una paga única del 4% sobre el salario base. Ya para el curso actual, la subida salarial será del 2,5%. Los trabajadores también recibirán una paga no consolidable por la diferencia entre el porcentaje prefijado de actualización salarial y el IPC con un tope de un 2%. Los incrementos en 2024 y 2025 serán del 1,75% y del 2% en 2026. No obstante, la empresa se ha guardado una "cláusula de revisión acumulada desde el 2023 hasta el 2026".

Uno de los puntos más importantes para los sindicatos del nuevo convenio es el trabajo híbrido. Los empleados tendrán la oportunidad de teletrabajar desde casa dos días a la semana, siempre y cuando sean consensuados con su responsable. En caso de no poder hacer uso por necesidades del servicio, se les reasignarán dentro de un periodo máximo de tres meses. También contarán con nueve días hábiles adicionales de teletrabajo a realizar dentro del año natural. Según explican las fuentes consultadas, con esta modalidad desaparece (desde el 27 de febrero) el modelo flexible de las tardes que se venía aplicando en la compañía como consecuencia de la pandemia.

Asimismo, recibirán compensación de gastos por valor de 13,09 euros brutos al mes (excepto en agosto), que serán actualizables con el porcentaje fijo pactado para cada ejercicio y con la parte consolidada de la cláusula de salvaguarda. Por su parte, las personas incorporadas a la empresa a partir de junio de 2020 podrán optar a 250 euros brutos para la "adaptación del puesto de trabajo a distancia", tal y como recibieron el resto de compañeros en mayo de 2020 en pleno confinamiento por el coronavirus.

El horario del personal de oficina también variará bajo el nuevo acuerdo. Se amplía la flexibilidad en la entrada en media hora y se elimina la pausa máxima de comida, "lo que permite la adaptación de las necesidades de diferentes negocios". En cuanto a vacaciones, los empleados podrán disfrutar de hasta seis días sueltos (anteriormente eran tres) y tendrán la posibilidad de no trabajar el día de su cumpleaños de manera voluntaria. Si coincide con un día no laborable, podrán disfrutarlo al día siguiente laborable. Además, se amplían algunos permisos retribuidos en caso de accidente o enfermedad grave, cuidado de familiares, etc.