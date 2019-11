Red Eléctrica hará un ajuste de plantilla tras los recortes aprobados por la CNMC

Los recortes a la retribución de las redes de electricidad y de gas aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) empieza a tener consecuencias. Red Eléctrica de España (REE), con un 20% de capital público, ha aprobado un ajuste de plantilla, incentivado y voluntario para hacer frente a una caída de ingresos que ronda los 300 millones hasta 2022. Además, el consejo de administración ha aprobado un recorte de gastos presupuestarios de 32 millones anuales hasta 2022 y la congelación de la retribución de los consejeros y los sueldos de los directivos.

REE -1.800 empleados-tiene ya en vigor un plan de salidas voluntario para empleados con edad próxima a los 63 años. De momento, no ha concretado el número de posibles afectados por el nuevo ajuste, aunque no supearrá el 3% de la plantilla -en torno al medio centenar de trabajadores-. El plan de salidas, con tramos de edad concretos, se decidirá en una próxima reunión del consejo. No será muy numeroso. Fuentes de la empresa precisan que afectará al 10% del tramo de edad que se decida finalmente.

El anuncio de REE es la primera reacción a la cascada de circulares que ha aprobado la CNMC para modificar la metodología de cálculo y la retribución de las empresas con actividades reguladas en la electricidad y el gas. El presidente de REE, Jordi Sevilla, ya había expresado su malestar por el tijeretazo de Competencia en un momento clave para la compañía, que está obligada a invertir en redes para asumir las nuevas instalaciones de generación con renovables.

El anuncio de recortes se ha producido apenas una semana después de que la compañía que gestiona la red de alta tensión cerrara una operación de compra en Brasil, uno de sus objetivos de expansión internacional. El grupo REE, junto con una compañía colombiana controlada por el Ayuntamiento de Bogotá, han comprado la empresa Argo Energia con un precio final de 1.775 millones de reales brasileños (382 millones de euros al tipo de cambio actual) por el 50% de las acciones.

Argo es sólo la última de las adquisiciones en la etapa de Sevilla al frente la compañía. En septiembre, REE cerró la compra de la compañía de satélites Hispasat a Abertis por 933 millones de euros. El plan inversor de REE discurre en paralelo a la pelea que mantiene con la CNMC para evitar un tijeretazo sobre los ingresos que la compañía recibe por transportar electricidad -1.656 millones al año-.

La compañía va a pelear hasta el final contra los recortes pese a que la última propuesta de Competencia -pactada con el Ministerio de Transición Ecológica- mejora el tratamiento de los activos que deben ser retribuidos, pospone un año el grueso del tijeretazo y elimina las diferencias en el porcentaje de retribución que discriminaba a la red de transporte -la que gestiona REE-frente a la red de distribución de baja tensión que manejan las eléctricas.

Sevilla se opone a los recortes porque considera que ponen en riesgo la transición energética diseñada por el Gobierno y dificultan además los planes de REE para gestionar la incorporación a la red de los proyectos renovables y que en los próximos diez años pueden alcanzar los 5.000 MW anuales.