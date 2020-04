El regulador británico da luz verde a la megacompra de Arqiva por Cellnex

Y llegó la luz verde. El regulador de la competencia británico ha autorizado la megacompra de torres a Arqiva en el Reino Unido por Cellnex, que supone una inversión de más de 2.000 millones de libras esterlinas y la integración de más de 8.300 emplazamientos de telecomunicaciones en su portfolio. La CMA entiende que no hay un problema de competencia, como sí alegaron algunas de las telecos como la hongkonesa Hutchison.

Después de una investigación exhaustiva de varios meses, el organismo del país concluyó, según ha confirmado este mismo miércoles, que el acuerdo "no plantea problemas de competencia" tanto en el suministro de infraestructuras de telecomunicaciones como torres móviles y torres de alta tensión. "Cellnex es sólo un jugador pequeño en este mercado y la competencia entre las dos compañías ha sido limitada", apunta la comunicación oficial de la CMA.

Mira también Reino Unido toma el guante de Hutchison y pone bajo la lupa la inversión de Cellnex

El negocio combinado de ambas compañías, según el organismo, continuará enfrentándose a competencia de varios otros proveedores independientes, como las firmas WIG o Freshwave Group. "Los principales clientes, como los operadores de redes móviles, también pueden seguir utilizando sus propios sitios de infraestructura existentes, o desarrollar sus propios sitios nuevos, como lo hacen para la mayoría de su demanda en la actualidad", apunta.

¿Qué sucede con el despliegue en las redes ultarrápidas 5G? La CMA entiende que Cellnex no tiene una "presencia significativa" en el mercado del suministro de infraestructuras de telecomunicaciones de 'células pequeñas', que es la que va a ser importante para estos despliegues. "Los planes de Cellnex son modestos y la presencia de una serie de empresas emergentes y tecnologías alternativas significa que los clientes aún tendrán una cantidad significativa de opciones después de la fusión", apostilla.

Esta decisión, según ha confirmado el consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, supone "un impulso decisivo y determinante para el cierre definitivo de la adquisición de la división de Telecomunicaciones de Arqiva en los próximos meses y en base a las previsiones con las que trabajábamos en el momento de anunciar la operación”.

Un movimiento decisivo

En octubre, la compañía española hizo un movimiento estratégico: comprar la británica Arqiva para adquirir de una tacada más de 8.300 torres para comercializarlas en aquel mercado. De esta forma, ganaba un peso decisivo en el escenario y se convertía en el gestor de infraestructura más grande, al margen de los propios operadores como BT, Telefónica o Vodafone (estos dos últimos tienen la compañía conjunta Cornerstone bajo la que tienen más de 16.500 emplazamientos).

La hongkonesa Hutchison CK, dueña de la operadora móvil británica Three, ha sido una de las que más ha empujado para que el regulador paralizara la compra, al entender que se consolidaría un monopolio en un momento especialmente delicado para el sector, con el despliegue de 5G en ciernes. Three aseguraba que la operación permitiría tomar el control de más del 80% de las torres móviles independientes en todo el territorio del Reino Unido, es decir, a las que no están en manos de los grandes operadores de telecomunicaciones.