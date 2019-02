Palacios, castillos y museos: Jacinto Rey (San José) rehabilita el Portugal más vip

En el camino desde la capital lusa a Galicia es difícil no cruzase con una grúa de Grupo San José. Una omnipresencia que difiere de la del propio Jacinto Rey González, que cultiva una invisibilidad a la gallega como la de Amancio Ortega en su primera época. Rey González prefiere dar todo el protagonismo a su hijo, vicepresidente y responsable de la división de construcción, Jacinto Rey Laredo (Pontevedra, 1971).

La construcción del Museo Louvre de Abu Dabi, que se inauguró en noviembre de 2017, no les bautizó internacionalmente pero sí les dio un marchamo que no tenían hasta la fecha. Y es que no todos los días se construye con el sello de Jean Nouvel. Su marca (la de San José) empezó a asociarse al lujo.

Una de sus zonas naturales de expansión es Portugal, el llamado 'eixo atlántico', y allí van sumando silenciosamente lujosos proyectos de rehabilitación, amén de obra civil y vivienda privada. Han conseguido hacerse con obras tan importantes como la del centro para visitantes anexo al Castillo de San Jorge, emblema de la capital de Portugal, o la del Museo Nacional de Ferrocarril, también en Lisboa.

Dos hoteles, dos museos, dos palacios

Otras rehabilitaciones en cartera, además de los dos citados museos, son el palacio de Santa Helena (hotel boutique) y los edificios de la Avenida de la República 34 y el de Rúa da Fonseca, 45-46, todos en la Lisboa más vip. Además, se suman los proyectos del Grande Hotel de Estoril, Hotel Penha Longa en Sintra y el Palacio de la Inquisición, las Casas Pintadas y el Patio de San Miguel en Évora.

El caso del edificio de la Avenida de la República 34, del arquitecto Frederico Valsassina, es especialmente significativo de la influencia de San José en Portugal, ya que el inmueble de 4.934 metros cuadrados ha ganado varios galardones en la sexta edición de los Premios Nacionales de Rehabilitación Urbana 2018. En concreto, el Premio al Mejor Edificio Residencial, Premio a la Mejor Intervención en Lisboa y Premio a la Mejor Intervención de Rehabilitación Estructural.

Hotel Penha Longa en Sintra / Grupo San José

No solo el español Grupo San José ha puesto sus ojos en Portugal. Otras empresas españolas también están apostando fuerte por el país luso. Merlin Properties pagó 60,3 millones por un emblemático edificio de oficinas situado en el número 3 de la Plaza del Marqués de Pombal, a unos metros de una transacción de 74 millones cerrada por Mabel Capital el año pasado, adelantada por 'El Confidencial'. Concretamente, los edificios -que suman 12.000 metros cuadrados- están situados en Praça Dom Pedro IV (conocida como Praça del Rossio).

Imputados en un presunto fraude

Sin embargo, no todos son buenas noticias para el Grupo San José. Según adelantó 'La Voz de Galicia', varios responsables de la empresa gallega han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia por un presunto fraude millonario, que podría alcanzar los 23 millones de euros, en relación con las obras del AVE que se construye en esa comunidad y en el que también están involucradas otras tres compañías, Sacyr, Dragados y Acciona.

San José se encargaba de uno de los tramos del proyecto de alta velocidad en esa región y es precisamente sobre esta compañía sobre la que recaen las acusaciones de sobrecostes más abultados.