Reino Unido desoye a Trump y autoriza a Huawei a entrar en el desarrollo de su 5G

Las autoridades británicas permitirán la participación de Huawei en el desarrollo de la red 5G del país, desoyendo así las presiones de Washington, aunque la compañía china será sometida a restricciones al ser considerada "de alto riesgo", incluyendo su exclusión de todos los elementos críticos del sistema y limitando a un máximo del 35% su presencia en el resto de funciones de la infraestructura.

Tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido, presidida por el primer ministro británico, Boris Johnson, las autoridades británicas decidieron fijar una serie de restricciones a la acción de proveedores considerados de alto riesgo, entre las que destaca su exclusión de todos los elementos de seguridad clave de infraestructuras críticas, así como de las funciones clave y de partes sensibles de la red.

Asimismo, estos proveedores de mayor riesgo serán excluidos de aquellas ubicaciones geográficas sensibles, como centrales nucleares o bases militares, y su presencia se limitará a un máximo del 35% en la periferia de la infraestructura. "Los proveedores de alto riesgo son aquellos que representan mayor amenaza para la seguridad y resiliencia para las redes de telecomunicaciones del Reino Unido", ha indicado la responsable de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Nicky Morgan.

En este sentido, el Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido ha señalado que Huawei "siempre ha sido considerado de alto riesgo por el Gobierno" debido a su importancia estratégica por su elevada cuota de mercado, su nacionalidad china, que, en virtud de las leyes del gigante asiático, podría llevarle a actuar en contra de los intereses británicos.

"El Gobierno acordó que Huawei debería seguir siendo tratado como un proveedor de alto riesgo", ha señalado la institución. De este modo, el Ejecutivo del Reino Unido buscará aprobar con la mayor celeridad el nuevo marco regulatorio de seguridad de las telecomunicaciones.

"Esta es una solución específica del Reino Unido por razones específicas del Reino Unido", ha subrayado Morgan, añadiendo que la decisión "no solo allana el camino para unas redes seguras y resistentes, sino que también impulsa la estrategia para diversificar los proveedores".

La respuesta de Huawei

Por su parte, el vicepresidente de Huawei, Victor Zhang, ha afirmado que la decisión del Gobierno británico de seguir permitiendo a la compañía trabajar en el despliegue de la red 5G "es tranquilizadora". "Esta decisión basada en los hechos resultará en una infraestructura de telecomunicaciones más avanzada, segura y con mayor eficiencia de costes (...) dando al Reino Unido acceso a tecnología líder y garantizando un mercado competitivo", ha señalado.

En este sentido, el vicepresidente de Huawei ha compartido la postura del Gobierno británico de que la diversidad de proveedores y la justa competencia son esenciales para la confianza e innovación de la red, garantizando también que los consumidores acceden a la mejor tecnología posible.

"Hemos suministrado tecnología de vanguardia a operadoras del Reino Unido durante más de 15 años. Hemos creado este sólido historial dando apoyo a nuestros clientes en su inversión en redes 5G, impulsando el crecimiento económico y ayudando al Reino Unido a competir globalmente", ha apunta Zhang. El Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) presentó hace un año cargos contra Huawei, uno de los mayores fabricantes a nivel mundial de equipos de telecomunicaciones, a la que acusó de espionaje industrial y de conspirar para infringir el régimen de sanciones impuesto por EEUU a Irán.

Asimismo, el secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, advirtió entonces de que si algún país contaba con Huawei y ello ponía en riesgo algunos de sus sistemas críticos de información no se compartiría información y no se podría seguir colaborando. Reino Unido forma parte de la alianza anglosajona en materia de seguridad conocida como 'Cinco Ojos', junto a EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. De los cinco miembros de la organización, EEUU y sus socios oceánicos han excluido a Huawei de sus respectivas infraestructuras de telecomunicaciones.