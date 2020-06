Renfe logra una 'rebaja' en el canon de Adif por el límite de plazas en la alarma

Renfe ha conseguido una 'rebaja' de Adif. La compañía ferroviaria tendrá una reducción en el canon que abona a Adif por el uso de las líneas de tren, que se le aplicará a los vehículos que hayan circulado durante los tres meses del estado de alarma y que tenían la obligación de limitar el número de plazas para cumplir con las distancias de seguridad entre viajeros.

En virtud del descuento, la operadora deberá abonar canon en función de los billetes de tren que pudiera vender en vez de por los kilómetros recorridos por cada tren. Así se establece en el Real Decreto Ley de medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica aprobado este martes por el Gobierno, y que este miércoles publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recoge Europa Press.

La rebaja permitirá así a Renfe amortiguar parte del impacto de la crisis que le ha llevado a revisar su plan estratégico. La compañía ha dejado de ingresar 420 millones de euros por la venta de billetes de AVE y Larga Distancia durante las semanas de estado de alarma, según detalló recientemente su presidente, Isaías Táboas.

En concreto, la reducción "excepcional y temporal" del canon establece que para su liquidación se tendrá en cuenta el resultado de multiplicar "los kilómetros recorridos por un tren por el número de plazas que Renfe haya estado autorizada a comercializar, atendiendo a las medidas necesarias de máxima separación posible entre viajeros determinadas por las autoridades competentes en cada momento".

Durante los meses del estado de alarma, Renfe tuvo restringido el número de plazas de cada tren AVE y Larga Distancia que podía vender primero a un tercio de su capacidad total y, posteriormente, al 50%, para dejar vacío el asiento contiguo a cada pasajero.

En el marco del plan de desescalada, la compañía ferroviaria pública ya pudo volver a vender todas las plazas de sus trenes desde el pasado 8 de junio. Así, la reducción de este importe, el que constituye uno de los principales costes de explotación de Renfe, se aplicará a los pagos mensuales que correspondan desde que se decretó el estado de alarma y hasta que "decayeron las medidas de restricción obligatoria de la oferta".

No pagar por plazas sin ingreso

En el Real Decreto, el Gobierno atribuye la rebaja al hecho de que, en caso de no realizarse el ajuste, Renfe pagaría a Adif un peaje "por unas plazas sobre las que no puede obtener ingreso alguno, y no por una hipotética falta de demanda, sino por una novedosa limitación impuesta por graves motivos sanitarios". Asimismo, el Ejecutivo argumenta la necesidad y urgencia de aprobar la medida mediante Real Decreto Ley en el hecho de que el canon vigente aún tiene carácter de tributo y de que el canon se liquida mensualmente.

El canon que Renfe y los futuros operadores que entren en la red ferroviaria abonan a Adif por el uso de la infraestructura constituye a su vez la principal fuente de ingresos de esta compañía.

Moratoria de alquileres

El Real Decreto aprobado por el Gobierno este martes incluye otra medida relacionada con Adif, se trata de la moratoria que esta compañía pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias puede aplicar en el pago de los alquileres de los locales comerciales de las estaciones de tren, cuyo negocio se ha visto afectado por el parón del transporte durante el estado de alarma. El Ejecutivo enmarca esta medida, que también beneficia a otros activos en renta, como las instalaciones logísticas, en las políticas que viene desarrollando para "para proteger y dar soporte al tejido productivo".