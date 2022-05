Renfe admite un sobrecoste por el alza de la energía de "decenas de millones" 

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha reconocido que el sobrecoste que paga el operador ferroviario por la energía en sus servicios comerciales (AVE-Larga Distancia) asciende en el primer trimestre del año a "bastantes decenas de millones de euros", pese a lo cual no se ha trasladado a los billetes. Con los precios que ahora mismo paga la compañía por la energía de tracción, que es energía eléctrica, hacen que, en los servicios comerciales, que son los que están sometidos a la ley de la oferta y la demanda, su coste ha pasado a suponer un 19% de los totales frente a un 7% de antes, ha señalado.

Se trata de "una cantidad muy importante de dinero", siendo ya en los tres primeros meses del año "bastantes decenas de millones de euros de sobrecoste respecto de lo que estaba presupuestado", ha precisado a Efe con motivo de la próxima celebración en junio del congreso Global Mobility Call (GMC) en Madrid. No obstante, Renfe no ha trasladado a los billetes dicho sobrecoste de la energía, entre otras cosas, porque "no queremos estar sometiendo a los viajeros a esos vaivenes, sin saber cuál es la foto final", ha explicado.

"Lo estamos absorbiendo dentro de nuestras cuentas de explotación y, por lo tanto, eso al final acabará lastrando los resultados de la empresa en lo que hace referencia a los servicios comerciales", ha advertido. Renfe esperaba llegar en los servicios comerciales a la cifra de viajeros de antes de la pandemia en diciembre de 2022, pero, en este momento, su volumen está aún un 20 % por debajo del preCovid, ha indicado.

El crecimiento es "muy paulatino" y ha habido algunos cambios de tendencia, ha dicho el máximo responsable de Renfe, según quien, los viajeros que se mueven por ocio, vacaciones o vistas a amigos y familiares se están recuperando.

Sin embargo, en este momento, "no se ve tanta intensidad de recuperación" en cuanto a los viajeros de negocios de larga distancia, cuya evolución la compañía sigue "muy atentamente" y sabe que habrá que atraerlos "con mejor oferta y mejorando, si es posible, la calidad para incitarlos a viajar".

Por su parte, en servicios públicos, como Cercanías, en los que conjuntamente con los de metro y autobuses urbanos, el número de viajero también se sitúa aún un 20% por debajo del nivel de 2019, Renfe empieza a observar una diferencia en las pautas de comportamiento. "Las horas punta de la mañana tienen menos viajeros y hay más en las intermedias y valle, aunque habrá que esperar un tiempo para ver si dicha tendencia se consolida", ha apuntado.