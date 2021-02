Renfe cancela hasta 259 trenes AVE por los cinco días de huelga de maquinistas. 

Huelga en Renfe. La compañía ferroviaria ha suspendido un total de 259 servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia y 635 de Media Distancia para los cincos días que el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha marcado para los parones. El objetivo de esta huelga es reclamar y denunciar la falta de personal de la compañía y la falta de seguridad que tienen los trabajadores. Los maquinistas harán huelga los días 16 de febrero y 2, 3, 9 y 10 de marzo, por lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha tenido que fijar unos servicios mínimos esenciales, que han obligado a Renfe a cancelar una serie de trenes.

Para hacer compatible el derecho de huelga y el derecho a la movilidad de los ciudadanos --teniendo en cuenta la necesidad de un mayor distanciamiento personal por la Covid-19--, los servicios mínimos en Cercanías serán del 100% en hora punta, es decir, no habrá ninguna afectación, mientras que el resto del día serán del 75%.

En trenes de Media Distancia y Avant los servicios mínimos serán del 65%, por lo que, de los 1.841 trenes programados para esos cinco días, circularán en servicios mínimos 1.206, lo que supone la cancelación de 635 servicios. Por su parte, en los trenes AVE y Larga Distancia los servicios mínimos serán del 72%. De los 935 trenes de este tipo afectados por la huelga durante esos días, circularán en servicios mínimos 676, tras haber cancelado 259 servicios, según informa Europa Press.

La lista de las rutas no afectadas está publicada en la página web de Renfe. Para los viajeros cuyo tren esté afectado por los servicios mínimos y, por lo tanto, no esté incluido en la relación que se recoge en la resolución, Renfe ha establecido una serie de medidas. Así, a los viajeros afectados por trenes suprimidos se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Si no desean realizar viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. En un comunicado, la compañía lamenta las molestias que esta huelga pueda causar a los viajeros.

Fuentes de Renfe recuerdan que Semaf fue la única organización sindical con representación en la comisión negociadora que se negó a firmar la prórroga del II Convenio colectivo de Renfe, aprobada con el voto favorable de CC.OO. y UGT y la abstención de CGT. La negativa de Semaf se debió a la aspiración de que todos los maquinistas cobrasen la prima variable de producción, no vinculándose la misma a la producción realizada y considerando como efectuados los trenes suprimidos durante 2020 por causa de la Covid, lo que la aproximaría al 100% de retribución variable. Paralelamente, las mismas fuentes señalan que el sindicato ha iniciado una campaña para no facilitar la formación práctica en las cabinas de conducción a los aspirantes a maquinistas, lo que, unido a los retrasos por la pandemia, está paralizando los procesos formativos y de contratación, complicando así la sustitución de los trabajadores que causen baja en 2021.

"La única solución que ofrece la compañía es presionar a los trabajadores"

En la actualidad, hay 233 personas pendientes de procesos formativos y otras 272 en proceso de selección. De no haberse producido esos retrasos en los procesos formativos, la plantilla de maquinistas sería superior a la de hace un año. Por su parte, Semaf advierte de que la empresa pública está retrasando "deliberadamente" el ingreso de personal, lo que ha provocado la pérdida de más de 700 puestos de trabajo en el último año, que se une a las "nulas previsiones" de reposición para 2021.

Por otro lado, denuncia que no se está llevando a cabo el completo mantenimiento de los trenes, lo que hace aumentar el número de trenes que no está en condiciones de seguridad para prestar el servicio y suprimirlos de los servicios. "La única solución que ofrece la compañía es presionar a los trabajadores para que conduzcan trenes que no están en condiciones de seguridad para circular, además de coaccionar a los maquinistas para que trabajen en turnos que no les corresponden para cubrir el déficit de personal. Aumentando el riesgo que asumen los trabajadores de la compañía y los usuarios y trasgrediendo los derechos laborales continuamente", asegura el sindicato.